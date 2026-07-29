Тоннелепроходческий комплекс «Мария» преодолел 277 м на участке Зеленолужской линии метро

В столице набирает обороты строительство Зеленолужской линии метро. Мощный тоннелепроходческий комплекс «Мария» уже успешно преодолел почти 280 метров под землей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот гигантский щит весом более 500 тонн запустили в конце мая. Задача новой установки – пройти 3,5 километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до действующей «Юбилейной площади». Стартовал щит уверенно: за первый месяц машина преодолела сто метров, после чего ушла на плановое техобслуживание. Сейчас, когда позади пусконаладочный этап, а под землей смонтировано уже без малого двести защитных колец, метростроители готовятся вывести «Марию» на проектную скорость – это порядка 250 метров в месяц. Специалисты уделяют особое внимание геологическим условиям белорусской столицы. Механизированный комплекс позволяет быстрее и эффективнее справляться с твердыми породами и проходить сложные места без остановок.