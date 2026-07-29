Белоруска Полина Брагинец уступила в полуфинале ЧМ по борьбе U-17

В Баку продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет. 29 июля в борьбу за награды вступили девушки. Из пяти белорусок до стадии полуфинала добралась лишь Полина Брагинец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, за право выйти в финал сражалась с монголкой Ариунзур Болдбаатар. К сожалению, Полина не смогла оказать должного сопротивления оппонентке и уступила со счетом 1:7. Теперь представительницу отечественной школы борьбы ожидает поединок за бронзовую награду.