Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси
В Беларуси проходит первая в истории вступительная кампания в Колледж МВД. Он станет важнейшим звеном в подготовке будущих милицейских кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сроки вступительной кампании отличаются от соответствующих сроков гражданских учреждений и продлятся до 7 августа. Кадеты, выпускники классов военно-патриотической направленности и профильных лицеев смогут поступить по особой, льготной программе.
Высокий конкурс и плотность баллов в итоговой таблице уже говорят о том, что абитуриенты идут сюда не за случайным дипломом, а делают осознанный, зрелый выбор в пользу государственной службы, стабильности и безопасности своей страны.
Оттачивать профессиональные навыки будущие защитники правопорядка будут на специализированных объектах. В распоряжении курсантов собственный автодром, кинологический центр, стрельбище, спорткомплекс и тематические аудитории, где ребята смогут глубже окунуться в профессию.
Тимофей Курс приехал подавать документы вместе с родителями в числе первых. Стать правоохранителем – мечта, к которой юноша шел несколько лет, упорно подтягивая и учебу, и спорт. Все ради того, чтобы увидеть свою фамилию в списках зачисления нового исторического набора ведомственного колледжа.
Тимофей Курс, абитуриент:
Знакомых много работает в органах, и мне тоже это понравилось, и решил себя попробовать в этом деле. Поступаю на общественную безопасность, то есть могу быть как участковым, так и инспектором ИДН. Родители меня полностью поддерживали, помогали во всем.
Статус первых ребят не пугает. Скорее наоборот, мотивирует. В списках на зачисление 100 человек. Чтобы попасть в ряды курсантов, юноши и девушки прошли профессионально-психологический отбор и медицинскую комиссию. Сдавали нормативы по физподготовке.
Станислав Фризен, абитуриент:
Изначально мы планировали поступать на программирование. После я увидел, что начался набор в Колледж МВД. Я посмотрел этот вариант, посоветовался с матерью, и решили попробовать. Волнение было, когда началась физическая подготовка, я повредил руку и было проблематично. Но я справился с этим.
Будущие правоохранители пройдут подготовку по специальности «правовое обеспечение общественной безопасности». Обучение длится 1 год и 10 месяцев. За это время курсантам предстоит полностью погрузиться в профессию.
Дисциплина «Криминалистика». Дактилоскопирование проводится от ногтя до ногтя по всей поверхности папиллярного узора. Итак, пробуем. Узор должен получиться точный, без смещений, без разрывов.
Колледж расположен недалеко от столицы. Здесь есть все для комфортной учебы и жизни. В распоряжении курсантов новые казармы, современное оборудование и тематические аудитории.
Подробнее в видео.