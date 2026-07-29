Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси

В Беларуси проходит первая в истории вступительная кампания в Колледж МВД. Он станет важнейшим звеном в подготовке будущих милицейских кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сроки вступительной кампании отличаются от соответствующих сроков гражданских учреждений и продлятся до 7 августа. Кадеты, выпускники классов военно-патриотической направленности и профильных лицеев смогут поступить по особой, льготной программе.

Высокий конкурс и плотность баллов в итоговой таблице уже говорят о том, что абитуриенты идут сюда не за случайным дипломом, а делают осознанный, зрелый выбор в пользу государственной службы, стабильности и безопасности своей страны.

Оттачивать профессиональные навыки будущие защитники правопорядка будут на специализированных объектах. В распоряжении курсантов собственный автодром, кинологический центр, стрельбище, спорткомплекс и тематические аудитории, где ребята смогут глубже окунуться в профессию.