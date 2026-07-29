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Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси

29 июля 2026 17:13
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В Беларуси проходит первая в истории вступительная кампания в Колледж МВД. Он станет важнейшим звеном в подготовке будущих милицейских кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сроки вступительной кампании отличаются от соответствующих сроков гражданских учреждений и продлятся до 7 августа. Кадеты, выпускники классов военно-патриотической направленности и профильных лицеев смогут поступить по особой, льготной программе. 

Высокий конкурс и плотность баллов в итоговой таблице уже говорят о том, что абитуриенты идут сюда не за случайным дипломом, а делают осознанный, зрелый выбор в пользу государственной службы, стабильности и безопасности своей страны.

Оттачивать профессиональные навыки будущие защитники правопорядка будут на специализированных объектах. В распоряжении курсантов собственный автодром, кинологический центр, стрельбище, спорткомплекс и тематические аудитории, где ребята смогут глубже окунуться в профессию.

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси-2

Тимофей Курс приехал подавать документы вместе с родителями в числе первых. Стать правоохранителем – мечта, к которой юноша шел несколько лет, упорно подтягивая и учебу, и спорт. Все ради того, чтобы увидеть свою фамилию в списках зачисления нового исторического набора ведомственного колледжа.

Тимофей Курс, абитуриент:
Знакомых много работает в органах, и мне тоже это понравилось, и решил себя попробовать в этом деле. Поступаю на общественную безопасность, то есть могу быть как участковым, так и инспектором ИДН. Родители меня полностью поддерживали, помогали во всем.

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси-4

Статус первых ребят не пугает. Скорее наоборот, мотивирует. В списках на зачисление 100 человек. Чтобы попасть в ряды курсантов, юноши и девушки прошли профессионально-психологический отбор и медицинскую комиссию. Сдавали нормативы по физподготовке.

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси-6

Станислав Фризен, абитуриент:
Изначально мы планировали поступать на программирование. После я увидел, что начался набор в Колледж МВД. Я посмотрел этот вариант, посоветовался с матерью, и решили попробовать. Волнение было, когда началась физическая подготовка, я повредил руку и было проблематично. Но я справился с этим.

Будущие правоохранители пройдут подготовку по специальности «правовое обеспечение общественной безопасности». Обучение длится 1 год и 10 месяцев. За это время курсантам предстоит полностью погрузиться в профессию.

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси-8

Дисциплина «Криминалистика». Дактилоскопирование проводится от ногтя до ногтя по всей поверхности папиллярного узора. Итак, пробуем. Узор должен получиться точный, без смещений, без разрывов.

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси-10

Колледж расположен недалеко от столицы. Здесь есть все для комфортной учебы и жизни. В распоряжении курсантов новые казармы, современное оборудование и тематические аудитории. 

Подробнее в видео.

# Вступительная кампания # Милиция Беларуси

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