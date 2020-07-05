Что общего у мемориала солдату подо Ржевом и работы 18-летнего белоруса? Рассказываем, как журавль стал символом павших воинов

Новости Беларуси. Идея возведения мемориала во Ржеве принадлежала ветеранам. Он построен полностью за счет пожертвований людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На воплощение в жизнь этого проекта ушло почти два года. Центральная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, который парит над землей, превращаясь в стаю журавлей – символ павших воинов. Образ погибшего солдата, превратившегося в птицу, был создан еще Расулом Гамзатовым. Конечно, все помнят его знаменитые стихи, которые легли на музыку Френкеля, и эту песню исполнил впервые легендарный Марк Бернес в конце 1960-х.

В год 70-летия Великой Победы в 2015-м работа Павла Кравчинского получила специальный приз международного конкурса. Ну а сейчас в очередной победный юбилей мы отправились к автору, чтобы вспомнить тот самый журавлиный образ. Ему 18, грызет гранит финансовой науки, в будущем видит себя экономистом. Но это сегодня. В 2015 году тринадцатилетнего Павла Кравчинского из Каменца без экзаменов готова была принять Академия искусств Беларуси. Его кроваво-алый журавль покорил международное жюри конкурса патриотического плаката среди стран СНГ, посвященного Великой Победе. Несколько баннеров с авторским изображением в свое время даже украсили улицы столицы.

Павел Кравчинский, автор работы:

Журавли являются символом умерших. И как раз в школе мы проходили подобные произведения про журавлей. И в них рассказывалось, что журавли всегда летели, когда умирали солдаты. И так появилась идея.

«Всем павшим в бою посвящается...» Ни одного мазка кисти гуашью. Оттиск за оттиском, трафарет за трафаретом – до тех пор, пока журавль не воспарил на бумаге и не оставил свой памятный след. Тема войны тогда глубоко тронула школьника.

Павел Кравчинский:

Я занимался баскетболом в то время и тогда как раз травма была, растяжение связок. И так получилось, что было много свободного времени, особо нельзя было ходить. И я приходил в музыкальную школу и рисовал.

Последний раз свою работу Павел видел года четыре назад, но когда в информлентах заметил фото монумента подо Ржевом, его сюжет показался парню до боли знакомым. На вопрос – совпадение? – он с улыбкой отвечает: творческая параллельность мышления.

Павел Кравчинский:

Тут тоже журавль разваливается на гвоздики, как в память, а там солдат разваливается на журавли. За каждым солдатом стоит его душа, и за каждой этой душой стоит журавль. И тем самым художники и создатели того монумента хотели это показать. Так же и я хотел показать, что гвоздики являются памятью солдатам.

Конкурс на лучший проект Ржевского мемориала объявили в 2017 году. Из 32 проектов выбрали работу молодой команды: скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Андрей Коробцов, архитектор Ржевского мемориала советскому солдату:

Российское военно-историческое общество нам помогло: добыли фотографии непосредственно участников Ржевской битвы. И из них уже от кого-то «брали» нос, от кого-то – глаза, от кого-то – губы. Это буквально собирательный образ ржевского солдата. Изначально он у нас просто был солдат, по краям одежды начинал распадаться на какие-то молекулы, может быть, лохмотья одежды. В какой-то момент мы решили заменить эти элементы на журавлей.

Мысли о концепции авторов проекта звучат в унисон с тем, что вспоминает о своей работе Павел. Одно сакральное значение на двоих – близость народов и общая память о жуткой трагедии.

Николай Кравчинский, директор Каменецкой государственной детской школы искусств, отец Павла:

Беларусь и Россия – это все-таки братья. Я когда первый раз увидел по телевизору открытие, на меня это произвело большое впечатление, и сразу вспомнил плакат Павла. Вот когда от журавля, который пролетал над Беларусью, и от него отлетают маленькие гвоздички. Плакат Павла ведь так и назывался: «Память погибшим солдатам на войне». Наверное, все-таки один из журавлей, которые взлетают во Ржеве, просто обязан приземлиться на белорусской земле. И я буду рад, если кто-то из скульпторов или архитекторов возьмет и воплотит в жизнь на территории Беларуси – журавль в виде памятника осядет.