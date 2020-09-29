Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества

Напомним, в 2020 году из-за сложной эпидобстановки эксперты двух стран общаются в онлайн-формате. Александр Лукашенко обратился к участникам заседания по видеосвязи. Тема седьмого по счету Форума регионов в полной мере отражает нерушимые братские связи Беларуси и России. Это особо подчеркнул белорусский лидер. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях – наша общая цель. И никому не позволено искажать правду о подвиге наших предков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы и сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс «Тростенец». По количеству уничтоженных людей это четвертая фабрика смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Ее жертвами стали более 200 тысяч человек.

Поэтому мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками. Хочу поблагодарить наших российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.