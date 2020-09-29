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Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества

29 сентября 2020 11:09
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Новости Беларуси. Первостепенная задача союзных отношений – сохранение сложившейся динамики. Об этом 29 сентября заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества-1

Напомним, в 2020 году из-за сложной эпидобстановки эксперты двух стран общаются в онлайн-формате. Александр Лукашенко обратился к участникам заседания по видеосвязи. Тема седьмого по счету Форума регионов в полной мере отражает нерушимые братские связи Беларуси и России. Это особо подчеркнул белорусский лидер. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях – наша общая цель. И никому не позволено искажать правду о подвиге наших предков.

Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы и сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс «Тростенец». По количеству уничтоженных людей это четвертая фабрика смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Ее жертвами стали более 200 тысяч человек.

Поэтому мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками. Хочу поблагодарить наших российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.

Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества-7

Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно, что на Форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне.  

Сейчас особенно важно передать эстафету памяти союзной молодежи, уверен Президент. Акцент стоит сделать на активном развитии студенческого движения.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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