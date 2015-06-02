Александр Лукашенко 2 июня встретился с губернатором Псковской области

Новости Беларуси. Строительство жилых и спортивных объектов под ключ, сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности. Эти темы 2 июня стали ключевыми на встрече президента с губернатором Псковской области. В частности, Александр Лукашенко и Андрей Турчак обсуждали подготовку к чемпионату мира по биатлону среди юношей и юниоров, который пройдет в этом российском регионе в 2017 году. И здесь белорусский опыт будет как нельзя кстати. Ведь буквально несколько месяцев назад Раубичи приняли подобное состязание. И тогда уровень подготовки и проведения чемпионата высоко оценили как гости первенства, так и международные эксперты, в частности, Международная федерация биатлона. Конечно же, речь 2 июня шла и о региональном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За последние пять лет товарооборот между Витебской и Псковской областями вырос более чем в 4 раза и составил порядка $50 млн. Мы экспортируем около 300 наименований товаров. Но, если честно говорить, товарооборот Беларуси с регионом, к сожалению, невысокий. Белорусские организации готовы участвовать в проектировании и строительстве жилых, производственных, спортивных объектов (знаю, вы очень много уделяете этому внимания, как и мы в Беларуси), дорог с использованием техники и материалов белорусских производителей.

Полагаю, что руководство области в скором времени примет решение относительно пилотного проекта по возведению жилья силами белорусов. Мы везде предлагаем губернаторам, чтобы вы видели и знали, что мы можем это делать. И потом — это хороший памятник нашего сотрудничества. Лучшего памятника не придумаешь, потому что в этих домах будут жить люди. Вы замахнулись на чемпионат мира среди юношей и юниоров в 2017 году. У нас кое-какой опыт в этом есть. Наверное, вы ознакомились или ознакомитесь с нашими объектами. Может, если не строить, если не захотите, мы можем вам подсказать на опыте своих ошибок (их тоже было немало) при проведении такого чемпионата, но я получил письмо от Международной федерации биатлона, где они очень высоко оценили все: от телевидения до объекта, поэтому мы можем здесь быть вам полезными.

Существуют значительные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в агрокомплексе. Тот опыт, который мы собирали по крупицам, модернизируя сельское хозяйство, думаю, он вам пригодится. Если это вам нужно будет, мы вам абсолютно бесплатно поможем в этом плане. Мы готовы с вами на основе своего опыта сотрудничать в выращивании и переработке льна. В советские времена Беларусь, как и Псковская область, была оплотом производства такой продукции. Вы занимаетесь широко мелиорацией земель. Очень правильно. Вы просто молодец, что взялись за эту проблему. Мы уже который год осуществляем мелиоративные мероприятия, затрачиваем огромные средства и в будущем мы только усиливать будем это направление.

В 2014 году товарооборот составил почти 157 млн долларов. В основном Беларусь поставляет в Псковскую область мясные продукты, молоко, сыр, стройматериалы, а также нефтепродукты. Активно развивается региональное партнерство. Уже осенью в рамках бизнес-форума, который пройдет в Нижнем Новгороде, планируется подписание нового договора о сотрудничестве между Витебской и Псковской областями.

Андрей Турчак, губернатор Псковской области Российской Федерации:

Сегодня абсолютно точно настал момент, чтобы расширять и углублять наши экономические связи. У нас достаточно насыщенная программа нынешнего визита в республику. Мы начали вчера с Витебской области, у нас была системная встреча в Витебской областной администрации. Это не просто выход на подписание рамочного соглашения, а выход на подписание конкретной дорожной карты пошагового плана нашего взаимодействия между двумя регионами. Очень интересен опыт свободной экономической зоны, которая создана в Витебской области. Завтра мы будем знакомиться с работой Брестской свободной экономической зоны. Контакты уже есть между нашими предприятиями и две промышленные площадки, которые проводят техперевооружение на юге области (это Великие Луки), они уже имеют подписанные контракты на 2015 год.

Утром 2 июня делегация Псковской области во главе с губернатором возложила венок к монументу на площади Победы.

Этот традиционный ритуал для делегаций, которые приезжают в нашу страну, имеет для белорусов и россиян особый смысл. Ведь 7 десятилетий назад братские народы плечом к плечу сражались за независимость и мирное небо над головой. И сегодня подвиг советских солдат в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания, а красные гвоздики легли к вечному огню.