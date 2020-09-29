Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Семь десятков соглашений на сумму в 700 миллионов долларов. Таков портфель нынешнего Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь на данный момент. А сколько договоренностей еще в работе... В этой связи на полях экономического саммита уже звучат заявления о том, что странам стоит ожидать очень серьезного прорыва в отношениях. Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества Итак, переговоры оказались очень результативными, даже несмотря на некоторые особенности их проведения: из-за сложной эпидобстановки эксперты общались в онлайн-формате.

Отметим, что Форум регионов лично курируют президенты двух стран. Сегодня, 29 сентября, лидеры Беларуси и России по каналам видеосвязи обратились к участникам саммита. Все подробности в материале Анастасии Корниенко. Выставка музея Великой Отечественной войны разместилась в холлах «Президент-Отеля» – будто машина времени переносит в военные 40-е. Картины пробирают до дрожи. Тяжелые бои под Москвой, штурм Сапун-Горы, бои подо Ржевом... Они приближали Победу, как могли, ценой собственной жизни, во имя будущих поколений. Спустя 75 лет кто-то пытается переписать историю.

Выработать иммунитет от фальсификаций. Историческое наследие Великой Победы – в центре внимания участников Форума регионов.

Владимир Путин, президент России:

Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках. Сейчас, с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе с учетом беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века, культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая, совместная история. Александр Лукашенко: подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности, используя самые современные технологии

И пусть обсуждать самую важную тему в жизни наших народов приходится на расстоянии, карты путает пандемия. Обратиться к экспертам традиционного диалога – дело чести глав двух государств. Нерушимость исторической памяти как основной акцент союзной политики не раз подтвержден делом. Ее Беларусь и Россия бережно хранят.

На Форуме не раз звучит: надо усилить патриотическое воспитание молодежи. В планах разработка маршрутов по местам боевой славы – от Владивостока до Бреста. Музеи должны задействовать весь свой потенциал – проводить больше онлайн-экскурсий.