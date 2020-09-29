Прямой эфир

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России

29 сентября 2020 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Семь десятков соглашений на сумму в 700 миллионов долларов. Таков портфель нынешнего Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это лишь на данный момент. А сколько договоренностей еще в работе... В этой связи на полях экономического саммита уже звучат заявления о том, что странам стоит ожидать очень серьезного прорыва в отношениях.

Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества

Итак, переговоры оказались очень результативными, даже несмотря на некоторые особенности их проведения: из-за сложной эпидобстановки эксперты общались в онлайн-формате.  

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-1

Отметим, что Форум регионов лично курируют президенты двух стран. Сегодня, 29 сентября, лидеры Беларуси и России по каналам видеосвязи обратились к участникам саммита.  

Все подробности в материале Анастасии Корниенко.  

Выставка музея Великой Отечественной войны разместилась в холлах «Президент-Отеля» – будто машина времени переносит в военные 40-е. Картины пробирают до дрожи. Тяжелые бои под Москвой, штурм Сапун-Горы, бои подо Ржевом... Они приближали Победу, как могли, ценой собственной жизни, во имя будущих поколений. Спустя 75 лет кто-то пытается переписать историю.  

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-4

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-6

Выработать иммунитет от фальсификаций. Историческое наследие Великой Победы – в центре внимания участников Форума регионов.  

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-9

Владимир Путин, президент России:  
Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках.  

Сейчас, с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе с учетом беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века, культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая, совместная история.  

Александр Лукашенко: подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности, используя самые современные технологии

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-12

И пусть обсуждать самую важную тему в жизни наших народов приходится на расстоянии, карты путает пандемия. Обратиться к экспертам традиционного диалога – дело чести глав двух государств. Нерушимость исторической памяти как основной акцент союзной политики не раз подтвержден делом. Ее Беларусь и Россия бережно хранят.  

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-15

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-17

Один из последних примеров – совместное открытие монументального символа – мемориального комплекса подо Ржевом.  

Читайте также:

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала подо Ржевом: кадры с церемонии

Что общего у мемориала солдату подо Ржевом и работы 18-летнего белоруса? Рассказываем, как журавль стал символом павших воинов

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-20

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-22

На Форуме не раз звучит: надо усилить патриотическое воспитание молодежи. В планах разработка маршрутов по местам боевой славы – от Владивостока до Бреста. Музеи должны задействовать весь свой потенциал – проводить больше онлайн-экскурсий.

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-25

Никита Рачиловский, студент исторического факультета БГПУ им. М. Танка:  
Важно не допустить этой фальсификации, предпринимать различные меры, чтобы история доносилась доходчиво. Беларусь и Россия будут помнить об этом событии, потому что это в каждой семье. Наверное, ни одну семью не обошло это событие. Это стало частью нашей культуры, память.  

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-28

Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России-30

Читайте также:

Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии

«Скорее всего, какой-то шаг будет». Владимир Семашко рассказал о снижении цены на российский газ для Беларуси

Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Валентина Баранова # Роман Головченко # Владимир Семашко # Анастасия Корниенко # Никита Рачиловский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии
29 сентября 2020 19:01

Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии

«Гордость за совместную работу с нашими коллегами». Что можно увидеть на выставке «Белагро-2020»?
29 сентября 2020 18:32

«Гордость за совместную работу с нашими коллегами». Что можно увидеть на выставке «Белагро-2020»?

Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций
29 сентября 2020 16:50

Губернатор Омской области побывал в «Великом камне». Гости высоко оценили площадку для инвестиций