В Гродненской области лесхозы устраняют последствия урагана
В Гродненской области устраняют последствия урагана. Лесхозы расчищают буреломы. В понедельник мощный грозовой фронт прошелся над четырьмя районами и повалил огромное количество деревьев на общей площади около 250 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работникам лесного хозяйства теперь предстоит в кратчайшие сроки провести санитарные рубки, чтобы сохранить деловую древесину и компенсировать убытки за счет продажи продукции из нее.
На следующую весну запланировано восстановление уничтоженного леса. Репортаж Галины Буро.
Одно за другим поврежденные деревья лесозаготовительная машина валит, очищает от веток и пилит. 28 гектаров леса ураган поломал как спички в Щучинском районе. У машиниста Виктора Мисюка задача не из простых – разобрать бурелом. Нужна смекалка и опыт, ведь здесь как в игре «Башня»: потянешься не за тем стволом, обрушится весь завал. К тому же можно наткнуться на заболоченные участки.
Виктор Мисюк, машинист трелевочной лесозаготовительной техники Щучинского лесхоза:
Первые дни я по 150 кубов в день давал, сегодня получится меньше, потому что врезался – все поломано, завязано, закручено, ни вырвать, ни вытянуть, но стараемся работать на совесть, из этого сломанного вырезать что-то, что получит лесхоз прибыль.
Стихия на территории Остринского и Гурнофельского лесничеств разгулялась 27 июля. Сильные порывы ветра более 20 метров секунду не щадили многолетний труд работников лесхоза – некоторые деревья выворачивало прямо с корнями.
Галина Буро, корреспондент:
Работники лесхоза говорят: таких буреломов в щучинских лесах не было лет 10. А в этом июле сразу два урагана, которые просто полосами косили деревья.
К устранению последствий непогоды лесхоз приступил сразу же. Задействовали мощную технику: лесовозы, транспортеры-погрузчики и четыре многофункциональные лесозаготовительные машины – каждая заменяет более 10 вальщиков леса. Но в некоторых местах необходим и ручной труд. Оперативный разбор помогает сохранить деловую древесину.
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