В Гродненской области лесхозы устраняют последствия урагана

В Гродненской области устраняют последствия урагана. Лесхозы расчищают буреломы. В понедельник мощный грозовой фронт прошелся над четырьмя районами и повалил огромное количество деревьев на общей площади около 250 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работникам лесного хозяйства теперь предстоит в кратчайшие сроки провести санитарные рубки, чтобы сохранить деловую древесину и компенсировать убытки за счет продажи продукции из нее.