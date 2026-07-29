В Беларусь возвращается жара – напоминаем о правилах безопасного отдыха на воде

В Беларусь возвращается жара, а это значит, что желающих отдохнуть у водоемов станет больше. И тут важно не терять бдительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за минувшие выходные в стране спасли шесть человек – среди них участники международного триатлона в Минске и подросток, который застрял в канаве в Витебской области. Для обеспечения безопасности на водоемах оборудовано более полутысячи мест для массового отдыха, безопасность на которых обеспечивают 340 спасательных объектов.

Масштабная реконструкция Святого озера превратила этот пляж в главную летнюю жемчужину города. Здесь вычистили дно, расширили береговую линию, установили шезлонги и душевые. Комфорт увеличил количество отдыхающих в разы. Выходные здесь, как на курорте, собираются до 5 000 человек.

Для обеспечения безопасности штат спасателей усилили до 23 человек, а в этом году открыли новый круглосуточный спасательный пост. На вооружении новые катера, аэролодки и акваланги. В воде взрослые как дети – напоминать им правила безопасности спасателям приходится по несколько раз. Акцент на буйки, которые должны держать купальщиков в безопасном коридоре. Не было ни дня, чтобы кто-то не решил пересечь эту красную линию. Но особое внимание это, конечно, детям.

Александр Иванов, старший моторист – рулевой спасательной станции на Святом озере:

Довольно-таки сложно вычислить этих детей. Смотрим, если ребенок долго находится без внимания родителей, родители, как правило, должны находиться у воды, чтобы смотреть за несовершеннолетними. Если выявляем такие случаи, тогда уже выходит наш человек и выявляем этих детей.

Даже самый благоустроенный пляж с усиленным штатом спасателей не делает купание автоматически безопасным. С начала сезона здесь уже произошли две трагедии. В конце июня на Святом озере утонул 14-летний подросток, а на прошлых выходных – 18-летний парень, который решил искупаться ночью. В целом по Могилевской области вода унесла жизни двоих несовершеннолетних.