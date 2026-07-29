Григорий Азаренок, СТВ:

Большое серое животное уже вползало в дверь, нюхало, осматривалось, и не успел доктор оглянуться, как оно уже стало заигрывать со всеми членами семьи, дружить с ними и заражать их. Скоро оно разлеглось у очага, как дома, заполнило интеллигентные квартиры, дома, улицы, города. Все окуталось смрадной паутиной. И тогда стало ясно, как из добрых и чистых нравов семьи выросла необъятная серая паучиха скуки и вранья.

Паучиха, разрастаясь, принимала небывалые размеры: уютные interieur, бывшие когда-то предметом любви художников и домашних забот, цветником добрых нравов, – стали как «вечность», как «деревенская баня с пауками по углам». В будуарах, кабинетах, в тишине детских спаленок теплилось заразительное сладострастие. Пока ветер пел свои тонкие песенки в печной трубе, жирная паучиха теплила сладострастные лампадки у мирного очага простых и добрых людей. Это статья Александра Блока «Безвременье». Поразительно актуальная, как мне кажется, статья.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Вот только тогда эта паучиха была еще молодая, и смрад от нее не был так заметен, еще не был так удушлив воздух в подвале, еще не носился над людьми такой смрад, который чувствуем мы сегодня. Смрад повседневной, повсеместной, тотальной и наглой лжи. Лжи, которая ныне царствует на всей планете.

Ведь люди даже не успевают замечать, как их обманывают. Сначала один комик идет в президенты, обещая мир и добро, благополучие и любовь, обещает перед кижной матерью встати на колина, чтобы закончилась война, а потом провоцирует самую большую бойню в Европе, войну на тотальное уничтожение своего собственного народа. Но никто даже не может остановиться и задуматься, крикнуть, возмутиться, прокричать – ты же не это говорил, гад, что же ты творишь. Такого сразу пакуют, избивают и, как нынче модно говорить, обнуляют.