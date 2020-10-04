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Валентина Матвиенко: «Мы никогда не предаем друзей»

04 октября 2020 19:31
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь вместила в себя русский мир. Марафон губернаторских визитов, онлайн-переговоры сенаторов и управленцев предприятий. Это не келейная интеграция, это запланированный Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Договаривались еще год назад. Форум плановый, но неординарный. Хотя социальная дистанция не отдалила нас.

О нитях, которые в граните и крепче железобетона – это в крови.

Валентина Матвиенко: «Мы никогда не предаем друзей»-1

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Мы никогда не предаем друзей, мы никогда не подвергаем конъюнктуре какой-то, пересмотру. Мы поступательно будем развивать наше многоплановое стратегическое партнерство и сотрудничество, что убедительно подтвердил и сегодняшний Форум.

Валентина Матвиенко: «Мы никогда не предаем друзей»-4



Конечно, не без проблем. Но отношения между столицами, регионами, городами и людьми прежде всего построены не на монетизации – на чем-то более высоком.

Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов

Валентина Матвиенко: «Мы никогда не предаем друзей»-7

Земля дрожала, как живая,
Когда от нашей крови таял лед.
Нас согревала дружба фронтовая,
Она и нынче нас не подведет.

# Беларусь-Россия # общество # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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