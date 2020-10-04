Валентина Матвиенко: «Мы никогда не предаем друзей»

Новости Беларуси. На неделе Беларусь вместила в себя русский мир. Марафон губернаторских визитов, онлайн-переговоры сенаторов и управленцев предприятий. Это не келейная интеграция, это запланированный Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Беларуси о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект

Договаривались еще год назад. Форум плановый, но неординарный. Хотя социальная дистанция не отдалила нас.

О нитях, которые в граните и крепче железобетона – это в крови.