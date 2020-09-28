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Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем

28 сентября 2020 14:11
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Новости Беларуси. Омская область намерена увеличить локализацию белорусского производства сельхозтехники. Об этом 28 сентября шла речь на встрече нашего Президента с губернатором региона Александром Бурковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем-1

Белорусы готовы сотрудничать в таких сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров. Есть перспективы и в продовольственной сфере. Несмотря на расстояние в 3,5 тысячи километров, на полках сибирских магазинов легко найти белорусские продукты.

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Только в Омске работают семь фирменных магазинов отечественных производителей. А из этого региона в Беларусь ежегодно поставляется 15 тысяч тонн плавленого сыра. Наращивать двустороннее сотрудничество в первую очередь планируют в области промышленности и сельского хозяйства.

Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем-4

Александр Бурков, губернатор Омской области России:
Мы договорились о главном с Александром Григорьевичем – увеличить локализацию при производстве жаток «Палессе», которые сегодня собираются на территории Омской области. И в дальнейшем еще посмотреть, как расширить линейку поставки сельхозтехники на территорию нашего региона. В том числе нам сегодня интересна дорожная техника, и мы поедем на предприятия Беларуси смотреть. Плюс автобусы, электробусы, троллейбусы – тоже будем обсуждать вопрос. Качество достаточно высокое у белорусских производителей, цена доступная.

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Затронули и тему спорта. Именно в Омске находится единственный за Уралом крытый велотрек. Поступило предложение провести совместный Кубок Содружества. Также сибирские гости пообещали привезти в Беларусь грандиозный мультикультурный проект, посвященный творчеству известного художника Василия Сурикова.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Бурков # Фотофакт

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