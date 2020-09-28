Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем

Новости Беларуси. Омская область намерена увеличить локализацию белорусского производства сельхозтехники. Об этом 28 сентября шла речь на встрече нашего Президента с губернатором региона Александром Бурковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы готовы сотрудничать в таких сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров. Есть перспективы и в продовольственной сфере. Несмотря на расстояние в 3,5 тысячи километров, на полках сибирских магазинов легко найти белорусские продукты.

Александр Лукашенко: Омская область похожа по своему развитию на Беларусь

Только в Омске работают семь фирменных магазинов отечественных производителей. А из этого региона в Беларусь ежегодно поставляется 15 тысяч тонн плавленого сыра. Наращивать двустороннее сотрудничество в первую очередь планируют в области промышленности и сельского хозяйства.