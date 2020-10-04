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Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией

04 октября 2020 19:46
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь вместила в себя русский мир. Марафон губернаторских визитов, онлайн-переговоры сенаторов и управленцев предприятий. Это запланированный Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Договаривались еще год назад. Форум плановый, но неординарный. Хотя социальная дистанция не отдалила нас.

Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией-1

Белорусский путь развития устраивает далеко не всех. Геополитика – вещь изменчивая. Но друзья не предают. Владимир Путин еще раз напомнил о принципах международной дипломатии.

Владимир Путин: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре и имеют под собой прочный фундамент

Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией-4

И сейчас с Россией в одном окопе – это образно. Скорее под одним ядерным зонтиком.

Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией-7

Петр Петровский, политолог:
Многие наши оппозиционеры еще в конце1990-х годов призывали западные страны реализовать югославский сценарий в Беларуси. И вот их сегодняшние идейные последователи, которые мигрировали на Запад, фактически подрывают национальную безопасность, суверенитет и независимость страны. И в этой ситуации реализация союзных проектов, проектов Евразийского экономического союза и ОДКБ является тем основанием, которое обеспечивает именно суверенитет и независимость в этом чрезвычайном геополитическом положении.

Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией-10

На Форуме регионов больше экономики, чем политики. Россия строится, а белорусские каменщики и сварщики – на вес золота. К тому же, мы сохранили свои стройтресты. Поэтому любые объемы готовы осилить. Что интересно: говорят, Москву тоже возводили белорусские зодчие.

Петр Петровский:
Дочку великий князь литовский Витовт отдавал за московского князя, и вся московская династия Рюриковичей с XV века является в том числе родственниками великих князей литовских. Они все лежат в Успенском соборе Кремля.

Во-вторых, если мы говорим про Республику Беларусь на современном этапе, то не следует забывать об итогах референдума 1995 года, которые никто не отменял. Тогда большинство населения высказалось за союзные отношения с Российской Федерацией.

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Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией-13

Получается, и с единой крестильной купели вышли, и родословные древа управленческих элит переплетены. И даже прагматично – промышленные предприятия в одной связке.

Пётр Петровский высказался о белорусской оппозиции и исторической связи с Россией-16

Петр Петровский:
Албания, Сербия, Украина, Молдова, Грузия, Македония – это те страны, которые уже не одно десятилетие стоят в очереди на так называемую евроинтеграцию. Но им, пообещав ее, так и не предоставили: ни членство в Европейском союзе, ни членство многим из этих стран в НАТО, ни ядерного зонтика.

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В Киеве сейчас модно обсуждать нынешние события в Минске. А мы за эти же шесть лет лишь на Форуме регионов подписали 300 соглашений и заключили контракты на сумму свыше 2 миллиардов долларов.

# Беларусь-Россия # общество # Петр Петровский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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