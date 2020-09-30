Встреча Президента с губернатором Брянской области. Главное о перспективах регионального сотрудничества двух стран

Новости Беларуси. Укрепление регионального сотрудничества с Россией. Помощь белорусов в строительстве, развитие совместных проектов и увеличение товарооборота. На встрече с Президентом – губернатор Брянской области. О чем говорили? Виктория Ходосок с подробностями. Приезд Александра Богомаза в Беларусь завершает губернаторскую неделю визитов из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брянская, Псковская, Омская, на прошлой неделе – Иркутская, Ленинградская и Приморская области.

Во Дворце Независимости наблюдали череду встреч с главами российских регионов. На каждой из них стороны договорились на совместную работу по конкретным направлениям. О чем это говорит? Да о том, что наша страна продолжает укреплять важное региональное сотрудничество с Россией. Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России

Особенно можем предложить строительство, что называется, под ключ. Цена-качество себя точно оправдают. Как, например, в Карелии молочно-товарная ферма. А вообще, в совместной работе даже можем обойти миллиард долларов. Уже об этом Богомаз скажет журналистам. Один из крупных проектов, который только увеличит торговлю – возможное создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений. По сути, создание белорусского торгового дома.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Проблемы сегодня испытываем все в поставках минеральных удобрений, именно калийных удобрений, которые сегодня на территории наших ближайших соседей. В Гомельской области строится новая шахта по выпуску данных удобрений. Была создана площадка в Брянской области. Это очень короткая логистика. Именно обеспечение данными удобрениями Центрального федерального округа, Россию, плюс увеличение товарооборота. Плюс создание совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмен опытом и создание площадки для того, чтобы в Брянской области было создано совместное научное предприятие между нашими учеными и учеными Республики Беларусь.

Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих экономики. И основным акцентом у сторон по-прежнему остается торговля. И то, что в Минск один за одним приезжали губернаторы – тому подтверждение. Порождать нелепые домыслы не надо. Мол, не уровень Президента – вести диалог с губернаторами. Александр Лукашенко встречался с главами российских регионов всегда. И будет продолжать. Тем более, работать активнее – отправить в Беларусь российских глав регионов, свести директоров предприятий – идея самих россиян. А именно Путина. Об этом оба президента не так давно говорили в Сочи. Деталями встречи глава государства поделился с политическим активом страны. «Мы обсудили весь комплекс вопросов, почти 5 часов». Александр Лукашенко рассказал, о чём говорил с Владимиром Путиным в Сочи

Работать на уровне регионов не только желательно, но и обязательно. Взять для примера цифры договоренностей VII Форума регионов Беларуси и России, который завершился 29 сентября. Внушительная сумма подписанных контрактов – хороший вклад в экономики двух стран, отметил глава государства. Александр Лукашенко: форма работы региональных лидеров России с Беларусью даёт свои положительные плоды