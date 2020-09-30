Встреча Президента с губернатором Брянской области. Главное о перспективах регионального сотрудничества двух стран
Новости Беларуси. Укрепление регионального сотрудничества с Россией. Помощь белорусов в строительстве, развитие совместных проектов и увеличение товарооборота. На встрече с Президентом – губернатор Брянской области.
О чем говорили? Виктория Ходосок с подробностями.
Приезд Александра Богомаза в Беларусь завершает губернаторскую неделю визитов из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брянская, Псковская, Омская, на прошлой неделе – Иркутская, Ленинградская и Приморская области.
Во Дворце Независимости наблюдали череду встреч с главами российских регионов. На каждой из них стороны договорились на совместную работу по конкретным направлениям. О чем это говорит? Да о том, что наша страна продолжает укреплять важное региональное сотрудничество с Россией.
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Брянская область для Беларуси не просто область-соседка, а дружественный регион. Сотрудничество у нас налажено не первый год, но, определенно, это не предел. Товарооборот за 7 месяцев 2020 года – чуть больше 353 миллионов долларов. По сравнению с 2019-м он даже вырос. Но цифру можно увеличить. Президент говорит о миллиарде долларов. Доходить до этой цифры стороны планируют в ближайшее время.
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Особенно можем предложить строительство, что называется, под ключ. Цена-качество себя точно оправдают. Как, например, в Карелии молочно-товарная ферма. А вообще, в совместной работе даже можем обойти миллиард долларов. Уже об этом Богомаз скажет журналистам.
Один из крупных проектов, который только увеличит торговлю – возможное создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений. По сути, создание белорусского торгового дома.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:
Проблемы сегодня испытываем все в поставках минеральных удобрений, именно калийных удобрений, которые сегодня на территории наших ближайших соседей. В Гомельской области строится новая шахта по выпуску данных удобрений. Была создана площадка в Брянской области. Это очень короткая логистика. Именно обеспечение данными удобрениями Центрального федерального округа, Россию, плюс увеличение товарооборота. Плюс создание совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмен опытом и создание площадки для того, чтобы в Брянской области было создано совместное научное предприятие между нашими учеными и учеными Республики Беларусь.
Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих экономики. И основным акцентом у сторон по-прежнему остается торговля. И то, что в Минск один за одним приезжали губернаторы – тому подтверждение.
Порождать нелепые домыслы не надо. Мол, не уровень Президента – вести диалог с губернаторами. Александр Лукашенко встречался с главами российских регионов всегда. И будет продолжать.
Тем более, работать активнее – отправить в Беларусь российских глав регионов, свести директоров предприятий – идея самих россиян. А именно Путина. Об этом оба президента не так давно говорили в Сочи. Деталями встречи глава государства поделился с политическим активом страны.
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Работать на уровне регионов не только желательно, но и обязательно. Взять для примера цифры договоренностей VII Форума регионов Беларуси и России, который завершился 29 сентября. Внушительная сумма подписанных контрактов – хороший вклад в экономики двух стран, отметил глава государства.
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За 6 лет на межрегиональных форумах между двумя странами подписали более 300 соглашений. Заключили контрактов на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Но Форум регионов – 2020 оказался самым результативным. И даже несмотря на сложный из-за пандемии год, вторую волну коронавируса, у экономик двух стран явно перезагрузка.
Об интересе Беларуси к России и наоборот – почему и для чего? – долго объяснять не надо. Две страны – давние партнеры, прежде всего экономические. И уж точно этому никто помешать не сможет.
Усиленно предстоит поработать в области товарооборота. В 2019 году он составил более 35 миллиардов долларов. А в первом полугодии 2020-го из-за пандемии снизился. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, продовольствие – по всем ключевым направлениям мы готовы работать 24/7.
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