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Алексей Богданов: «Украинский сыр в Голландии не встретишь»

04 октября 2020 19:34
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь вместила в себя русский мир. Марафон губернаторских визитов, онлайн-переговоры сенаторов и управленцев предприятий. Состоялся запланированный Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
В Европе ждут не белорусские агротехнологии – в Европе ждут дешевые рабочие руки на плантациях клубники. А с нашим молоком «в десяточку» мы можем попасть только в России. В Европе свое есть. А от качественного белорусского они закрываются пошлинами.

Алексей Богданов: «Украинский сыр в Голландии не встретишь»-1

Алексей Богданов, начальник управления ВЭД Минсельхозпрода Беларуси:
Не имеем барьеров в торговле, у нас нет таможенных пошлин. Например, поставляя ту же продукцию в Европейский союз, молочную, таможенные пошлины доходят до 200 % на некоторые виды продукции. Как можно продать, когда она дорожает в два раза? Украинский сыр в Голландии не встретишь.

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# Государственная политика в сфере внешней торговли # общество # Алексей Богданов # Евгений Пустовой # Фотофакт

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