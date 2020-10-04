Алексей Богданов: «Украинский сыр в Голландии не встретишь»

Новости Беларуси. На неделе Беларусь вместила в себя русский мир. Марафон губернаторских визитов, онлайн-переговоры сенаторов и управленцев предприятий. Состоялся запланированный Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В Европе ждут не белорусские агротехнологии – в Европе ждут дешевые рабочие руки на плантациях клубники. А с нашим молоком «в десяточку» мы можем попасть только в России. В Европе свое есть. А от качественного белорусского они закрываются пошлинами.