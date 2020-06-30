Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала подо Ржевом: кадры с церемонии

Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 июня на церемонии открытия мемориала советскому солдату подо Ржевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в торжественной церемонии нашего Президента пригласил его российский коллега во время парада в Москве.

Идея возведения мемориала принадлежала ветеранам. Ржевская битва была одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной: тогда здесь погибли сотни тысяч советских солдат. На воплощение в жизнь проекта ушло почти два года. И вот сегодня величественный монумент был торжественно открыт. С участием, конечно же, ветеранов, почетных гостей и президентов Беларуси и России. Стран, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны. Алена Сырова расскажет подробности. Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа В Беларуси к памяти о войне особое отношение. Только в 2020 году появились два крупных мемориальных комплекса на месте сожженных деревень Борки и Ола.

Мы, несмотря на обстоятельства, провели парад 9 Мая, почтили память погибших 22 июня в Бересткой крепости, а 24 июня разделили праздник с россиянами.

За 14 месяцев, что длилась Ржевская битва, погибли более миллиона человек. В историю эти сражения из-за своей беспрецедентной жестокости и кровопролития вошли, как «ржевская мясорубка». Имена более чем 17 тысяч воинов сегодня увековечены на 6-метровых плитах, тысячи имен героев до сих пор остаются неизвестными, но это не значит, что забытыми.

Владимир Путин, президент России:

Значение этой затяжной кровопролитной битвы в Победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины. За каждым павшим вновь поднимался в бой советский солдат. Невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха. Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Беларуси, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия. Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

О том, что общая память объединяет сильнее всего и не позволяет снова сделать роковую ошибку, Александр Лукашенко напоминает постоянно. Потому так свято мы бережем все, что связано с подвигом наших народов. В то время, как в мире сносят памятники советским солдатам, когда-то освободившим и их страны от нацизма, пытаются переписать историю, мы отстаиваем правду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении. Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом О том, как было, помнят ветераны, те немногочисленные, что еще живы. Сегодня главы Беларуси и России пообщались с ними.