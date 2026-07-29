Жлобинский «Металлург» готовится к новому сезону. Команда провела три спарринга и теперь будет бороться за Кубок Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» закончил комплектование своей основной команды на новый сезон. В стан чемпионов вошло 9 новичков, три из которых – воспитанники жлобинской школы. Средний возраст игроков – 25 лет. Главком Дмитрий Саяпин считает, что его обновленная дружина должна быть злой.