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Жлобинский «Металлург» готовится к новому сезону

29 июля 2026 17:37
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Жлобинский «Металлург» готовится к новому сезону. Команда провела три спарринга и теперь будет бороться за Кубок Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жлобинский «Металлург» готовится к новому сезону-2

«Металлург» закончил комплектование своей основной команды на новый сезон. В стан чемпионов вошло 9 новичков, три из которых – воспитанники жлобинской школы. Средний возраст игроков – 25 лет. Главком Дмитрий Саяпин считает, что его обновленная дружина должна быть злой.

Подробнее в видео.

# Хоккей Беларуси

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