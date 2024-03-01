Минск и Ульяновск заинтересованы развивать сотрудничество в промышленности и социальной сфере. Делегация из Беларуси посещает Ульяновск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Визит является логическим продолжением активизации контактов на всех уровнях с российскими коллегами. В составе делегации из Минска первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и представители крупных промышленных столичных предприятий. А также специалисты из Минского городского клинического онкоцентра.

Состоялись официальные встречи и посещение предприятий региона. Среди них – Ульяновский автомобильный завод и «Автодом», где была возможность ознакомиться с этапами производства техники. Стороны обменялись предложениями по дальнейшему взаимодействию. Беларусь и Ульяновская область намерены создать в этом регионе новые сборочные производства белорусской техники.