Минск и Ульяновск заинтересованы развивать сотрудничество в промышленности и социальной сфере. Делегация из Беларуси посещает Ульяновск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск и Ульяновск заинтересованы развивать сотрудничество в промышленности и социальной сфере. Делегация из Беларуси посещает Ульяновск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Визит является логическим продолжением активизации контактов на всех уровнях с российскими коллегами. В составе делегации из Минска первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и представители крупных промышленных столичных предприятий. А также специалисты из Минского городского клинического онкоцентра.
Состоялись официальные встречи и посещение предприятий региона. Среди них – Ульяновский автомобильный завод и «Автодом», где была возможность ознакомиться с этапами производства техники. Стороны обменялись предложениями по дальнейшему взаимодействию. Беларусь и Ульяновская область намерены создать в этом регионе новые сборочные производства белорусской техники.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Из проектов, которые уже реализуется, тема номер один – Минский автомобильный завод. Проект на базе его шасси, создание местных надстроек – компания ТД «Акро» – прицепу, полуприцепу. Учитывая, что проект успешно начал реализовываться, и договоренность по 119 машинокомплектам этих шасси и созданию уже финальных изделий.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Конечно, в развитие образования, науки мы уже обсуждали, что нужно укреплять наши эти взаимоотношения, усиливать именно контакты в части образования наших специалистов, повышения их квалификации в обе стороны.
Всего с белорусскими предприятиями Ульяновская область выстроила свыше 30 кооперационных цепочек. И сейчас стороны работают над укреплением торгово-экономических и социально-культурных связей.