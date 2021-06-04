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Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?

04 июня 2021 21:51
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Новости Беларуси. Решить сложности с поставками продукции «Гранита», обеспечить квалифицированными кадрами санаторий «Свитанак» и реконструировать дорогу М10 Кобрин – Гомель. Такие поручения глава государства дал 4 июня во время своей рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-1

Президент не только ознакомился с работой предприятия, где ежегодно производят более 15 миллионов тонн гранитного щебня, но и традиционно откровенно и по существу поговорил с сотрудниками «Гранита».

Алена Сырова пыталась рассмотреть новые горизонты прямо из микашевичских карьеров.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-4

Алена Сырова, корреспондент:
Видите БелАз? А он есть. Машина высотой в 4 метра в этих пейзажах выглядит просто крошечной. Кто бы мог подумать, что процесс добычи гранита выглядит так эффектно. Микашевичский карьер отсюда напоминает древнегреческий амфитеатр.

Через 30 лет его глубина достигнет 220 метров. Конечно, после выработки ресурса этот карьер затопят, и на его месте появится одно из самых масштабных и красивых озер в Беларуси. Ну а пока же здесь крупнейшее производство гранита в нашей стране.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-7

Месторождение камня, который тверже железа, в 70-х годах прошлого века геологи обнаружили вблизи тогда еще небольшого поселка Микашевичи. Он впоследствии стал городом, хорошо известным своим «Гранитом» – предприятием, где производят белорусский щебень. Незаменимый строительный материал покупают и за пределами страны – Россия, западные соседи – Литва, Латвия, Польша. В 2020 году экспортировали меньше – у привычных заказчиков случился локдаун.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-10

Председатель Брестского облисполкома: затихарились люди, которые ездили в Польшу, в Украину. Фактически сегодня где-то без работы

Что в жизни отдельно взятого человека, что в масштабах предприятия и даже страны, прошлый пандемийный год красноречиво подтвердил – лучше все же изначально рассчитывать на свои силы. Взять хотя бы тот же «Гранит».

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-13

Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?

Новые рынки необходимы, учитывая, что на «Граните» взялись за строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое». Туда дальше и отправился глава государства.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-16

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Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-19

И все же проблемы есть. Если их не решать поступательно, положительного результата ждать не стоит. Александр Лукашенко спросил у работников гранита, чем может быть полезен. Вновь прозвучала просьба помочь разобраться с ограничениями на поставки щебня со стороны России. Александр Лукашенко пообещал сделать все возможное. Еще один вопрос касался другой нашей соседки.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-22

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Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-25

Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите мне от имени нашего трудового коллектива сказать вам слова благодарности за поддержку строительной отрасли. Это позволило нам за эти годы очень сильно модернизировать предприятия, развить минерально-сырьевую базу.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-28

На такой ноте благодарности визит главы государства на «Гранит» завершился. Но работников еще на какое-то время задержал губернатор.

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?-31

Это ваш труд. Сегодня Микашевичи живут только вами. Спасибо большое.

Действительно, что может быть крепче гранита и надежнее тех, кто каждый день его добывает?

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Юрий Шулейко # Алена Сырова # Виталий Вовк # Сергей Никифорович # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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