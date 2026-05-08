В Европе все еще немало тех, для кого 9 Мая остается главным праздником – днем, наполненным особым смыслом и памятью о подвиге прошлых поколений. В эти дни по дорогам Беларуси проходит международный мотопробег, посвященный Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нам приехала делегация чешского мотосообщества – самого крупного в стране: в него входят более 23 тысяч человек. Байкеры уже во второй раз посещают Беларусь и теперь проходят маршрут вместе с участниками белорусского клуба. За время путешествия посетили «падающие кресты» в Беловежской пуще, побывали в «Урочище Гай» – там, где в годы войны были расстреляны три тысячи чехословаков, – и почтили память жертв трагедии в Хатыни.

Марсел Шип, руководитель мотосообщества «Мотопатриоты» (Чехия):

Нужно показать нормальным людям, что белорусский народ и чешский народ, славянский народ – это братские народы. Это надо понимать. У нас менталитет очень похож. Потому надо людям, именно молодым, показывать, что и это произошло здесь. Я знаю, что это очень тяжело говорить об этом – но надо.

Мотопробег начался 4 мая. 11 мая финишной точкой маршрута станет городской поселок Корма. Эта поездка – еще одно яркое подтверждение: память о Великой Победе не знает границ.