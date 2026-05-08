Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию

БЖД запустит дополнительные поезда Минск–Витебск на время «Славянского базара»

С 14 по 20 июля 2026 года будет курсировать поезд, отправление которого будет в 12:30 из Минска с прибытием в Витебск в 16:01, и обратно с 15 по 21 июля состав будет отправляться из 01:19 с прибытием в столице Беларуси в 5:30.