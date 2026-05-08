Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. По приглашению Президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Планируется также встреча Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут белорусской столице.