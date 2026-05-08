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В австрийском Линце произошла стрельба – погибли три человека

08 мая 2026 06:22
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Возле ресторана в австрийском Линце произошла стрельба – погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В австрийском Линце произошла стрельба – погибли три человека-2

По данным местных СМИ, мужчина преклонного возраста застрелил двух женщин, а затем покончил с собой. Рядом находилась многолюдная детская площадка – трагедия могла иметь еще более тяжелые последствия. Полиция оперативно оцепила район, следователи выясняют причины случившегося.

# Австрия

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