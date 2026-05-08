На полигоне Чепелево проходят состязания по стрельбе из штатного оружия «Меткий выстрел»

На полигоне Чепелево в рамках подготовки Вооруженных Сил проходят состязания по стрельбе из штатного оружия «Меткий выстрел». В соревновании участвуют 12 команд из десантных и механизированных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первенство включает несколько этапов. Сначала военнослужащие проходят теоретическую часть – проверку знаний основ ведения огня и устройства оружия. Затем выполняют упражнения тактической стрельбы в индивидуальном зачете. Также участники работают в составе боевых групп, укрепляя взаимодействие и точность огня в условиях, максимально приближенных к боевым.

Участник состязаний:

Личный состав очень сильно мотивирован. Все заряжены показать наиболее высокие результаты. Проводилась интенсивная подготовка. На первом этапе происходил отбор достойных кандидатов военнослужащих. После чего уже с отобранными военнослужащими происходила более детальная и качественная подготовка к состязанию.

Максим Анципович, старший офицер главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Выполняли пять упражнений тактических стрельб. В зависимости от категорий. Для каждой категории были разработаны различные упражнения тактических стрельб, которые включают в себя ведение огня из всего имеющего военнослужащего оружия.

После выполнения групповых упражнений судейская коллегия подведет промежуточные итоги. Учитывается точность, скорость выполнения задач и соблюдение мер безопасности. По итогам всех этапов будет определена команда‑победитель. Обычно отрыв между местами совсем небольшой: все решают один-два балла и десятые доли секунды.