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«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества

04 июня 2021 18:59
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Новости Беларуси. В Минске прошла 27-я сессия Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-1

На заседании внесли изменения в главный финансовый документ города, увеличив доходную часть бюджета в 2021 году на 200 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в том числе на выплаты медикам, которые продолжают бороться с коронавирусом, а также создание городского благоустройства, ремонт социально значимых объектов, развитие городского транспорта. Корректировки в доходной части бюджета не скажутся на его исполнении.

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-4

Татьяна Астрейко, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Что радует, не только фискальные меры способствуют привлечению доходов в бюджет, но еще и деловая активность в городе. У нас прирост прибыли предприятий коммунальной и безведомственной подчиненности в полтора раза (первый квартал этого года к первому кварталу прошлого). Точно также растет опережающими темпами уровень оплаты труда в городе. Средняя заработная плата в Минске превысила 2 000 рублей. Все это способствует доходам не только минчан, но и пополнению городской казны.

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-7

Также 4 июня депутаты городского Совета обсудили и приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества с целью объективной оценки происходящих вокруг нашей страны событий.

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-10

Андрей Бугров, председатель Мингорсовета депутатов:
Суть обращения заключается в том, что Беларусь всегда выполняла все международные нормы, которые сегодня существуют. И мы видим, что против нашей страны, против народа Беларуси идет информационная, экономическая, политическая война. Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций, чтобы наша замечательная, красивая, любимая Беларусь была подвержена такому большому давлению.

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-13

Также депутаты приняли решение о проведении очередной акции «День без автомобиля». В 2021 году экомарафон в Минске пройдет с 16 по 22 сентября, чтобы еще раз напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть минчан к использованию экотранспорта.

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-16

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
22 сентября традиционно городской Совет депутатов предоставляет владельцам автомобилей при предъявлении прав и техпаспорта на автомобиль право бесплатного проезда в общественном транспорте Минска, в том числе в метрополитене. По данным комитета, в прошлом году правом бесплатного проезда воспользовались около 5 000 жителей города, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ (более 100 тонн).

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества-19

Столица присоединяется к Европейской неделе мобильности уже в 13-й раз.

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Астрейко # Андрей Бугров # Степан Дубницкий # Фотофакт

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