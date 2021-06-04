Председатель Брестского облисполкома: затихарились люди, которые ездили в Польшу, в Украину. Фактически сегодня где-то без работы

Алена Сырова, корреспондент: Прежде чем углубиться в нюансы переработки полезных ископаемых, Президент поинтересовался положением дел в Брестской области – стабильно одной из лучших в стране. Первая по промышленности, вторая во ВРП. Губернатор рассказал об успехах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что тебя настораживает в связи с этой агрессивной политикой коллективного Запада? Или ты не думаешь про это?

Юрий Шулейко:

Я думаю про это. У нас, естественно, затихарились те люди, которые ездили в Польшу, в Украину. Они фактически сегодня где-то без работы, доходы их уже падают. Мы регистрируем – естественно, границы пересечения нет – но было обращение. Почти 3 000 они собрали, обращение, не вводить сегодня налог транспортный. Мы посмотрели, кто это такие – это все бывшие ездоки, которые раньше работали, зарабатывали на границе.

Александр Лукашенко:

Короче, в районе 3 000 – это, как ты сказал, затихарившиеся сегодня, которые потеряли вот эти шальные доходы. Но их надо слышать, слушать и разговаривать с ними надо. Это же все-таки наши люди. Там, где мы можем, мы поддержим, поможем.