В 2026-м в Минской области появится 15 современных МТК

Развитие животноводства с опорой на новые технологии становится надежной основой экономического роста регионов. В 2026 году в Минской области появится 15 современных молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно активно работы идут в Березинском районе, где возведут сразу четыре таких объекта. Строительство уже началось в хозяйствах «Бродец» и «Здравушка-Агро», еще два комплекса – в планах. В хозяйстве «АгроМАЗ» завершают оформление документации: выбирают подрядчика и завозят комплектующие для будущей фермы.

Евгений Пилецкий, главный агроном СУП «АгроМАЗ»: В хозяйстве имеется пять животноводческих объектов, из которых четыре – это молочно-товарные комплексы. Значит, в нынешнем году мы приступаем к строительству нового современного молочно-товарного комплекса на тысячу голов. Параллельно ведется строительство профилактория на 200 голов.

Вероника Фомина, заместитель председателя Березинского райисполкома:

Строительство ведется как за счет кредитных ресурсов, заемных средств, так и собственных средств предприятий. Что касается «Бродца», то там ведутся внутренние работы отделочные и устройство доильного оборудования. Что касается сельскохозяйственного и унитарного предприятия «Здравушка-Агро», ведутся работы по монтажу зданий.

Масштабные изменения ждут отрасль и в долгосрочной перспективе: в этом году в Минской области приступили к строительству 111 современных профилакториев для телят – они смогут вместить в общей сложности 20 тысяч голов.