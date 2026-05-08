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В 2026-м в Минской области появится 15 современных МТК

08 мая 2026 06:32
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Развитие животноводства с опорой на новые технологии становится надежной основой экономического роста регионов. В 2026 году в Минской области появится 15 современных молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026-м в Минской области появится 15 современных МТК-2

Особенно активно работы идут в Березинском районе, где возведут сразу четыре таких объекта. Строительство уже началось в хозяйствах «Бродец» и «Здравушка-Агро», еще два комплекса – в планах. В хозяйстве «АгроМАЗ» завершают оформление документации: выбирают подрядчика и завозят комплектующие для будущей фермы.

В 2026-м в Минской области появится 15 современных МТК-4

Евгений Пилецкий, главный агроном СУП «АгроМАЗ»:
В хозяйстве имеется пять животноводческих объектов, из которых четыре – это молочно-товарные комплексы. Значит, в нынешнем году мы приступаем к строительству нового современного молочно-товарного комплекса на тысячу голов. Параллельно ведется строительство профилактория на 200 голов.

В 2026-м в Минской области появится 15 современных МТК-6

Вероника Фомина, заместитель председателя Березинского райисполкома:
Строительство ведется как за счет кредитных ресурсов, заемных средств, так и собственных средств предприятий. Что касается «Бродца», то там ведутся внутренние работы отделочные и устройство доильного оборудования. Что касается сельскохозяйственного и унитарного предприятия «Здравушка-Агро», ведутся работы по монтажу зданий.

Масштабные изменения ждут отрасль и в долгосрочной перспективе: в этом году в Минской области приступили к строительству 111 современных профилакториев для телят – они смогут вместить в общей сложности 20 тысяч голов.

# Сельское хозяйство

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