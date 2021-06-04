«За тысячи километров можно управлять карьером». Вот что рассказывают о самосвалах-беспилотниках разработчики

Новости Беларуси. Месторождения «Ситницкое». Здесь пока нет марсианских пейзажей, зато есть беспилотные самосвалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технологии 5G в связке с БелАЗом. Прямо сейчас разрабатывают интеллектуальный карьер.

Это возможность зарабатывать – технологиями уже заинтересовались партнеры. Кстати, проект за два месяца реализовала молодая команда белорусов. С некоторыми ее участниками 4 июня познакомился и Александр Лукашенко.

– Это наш специалист. Та молодая команда, которую мы берез из вузов. Те ребята, которые делают такие вещи.

– Не из IT-парка?

– Не из IT. Это наши воспитанники.

– Молодцы.

– Он знает машину от и до. Он пришел сюда, и у него глаза горят.

– Ни шума, ни вибрации, кондиционер. Кофе, чай – пожалуйста. Все условия.

– Сколько кубов у тебя ковш?

– Не важно, любой карьер, любое количество техники – вы будете выполнять эту операцию?

– Да.

– И система будет управляться?

– Да. И можно находиться здесь даже, в Республике Беларусь.

– За тысячи километров можно управлять карьером.

– Приезжали из Казахстана. Сейчас Оренбургская область приезжает, генеральный директор «Оренбургские минералы». «Евраз» приезжает и многие другие компании.

– Вне зависимости от масштабов вы можете работать?

– Да. Мы показываем, что это не просто решение, которое где-то есть и про которое рассказывают. Это вот, приехали, берите – запаковали и продали. Это наш дополнительный экспортный потенциал, который мы можем предлагать на рынке. Опять же, мы понимаем: есть специфическая добыча урана, есть добыча, где глубоко и мало кислорода, где очень тяжелые условия для человека. Как раз таки эта технология применима в тех местах тяжелых. Когда были в Узбекистане, вы Шавкату Миромоновичу на выставке рассказывали про эту технологию. Мы прорабатываем для них комплексное решение по дизель-троллейвозу для узбекского рынка. И мы их привозим сюда, говорим: «Вот, все есть, смотрите».