«За тысячи километров можно управлять карьером». Вот что рассказывают о самосвалах-беспилотниках разработчики

Новости Беларуси. Месторождения «Ситницкое». Здесь пока нет марсианских пейзажей, зато есть беспилотные самосвалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технологии 5G в связке с БелАЗом. Прямо сейчас разрабатывают интеллектуальный карьер.
Новости Беларуси. Месторождения «Ситницкое». Здесь пока нет марсианских пейзажей, зато есть беспилотные самосвалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технологии 5G в связке с БелАЗом. Прямо сейчас разрабатывают интеллектуальный карьер.
Это возможность зарабатывать – технологиями уже заинтересовались партнеры. Кстати, проект за два месяца реализовала молодая команда белорусов. С некоторыми ее участниками 4 июня познакомился и Александр Лукашенко.
– Это наш специалист. Та молодая команда, которую мы берез из вузов. Те ребята, которые делают такие вещи.
– Не из IT-парка?
– Не из IT. Это наши воспитанники.
– Молодцы.
– Он знает машину от и до. Он пришел сюда, и у него глаза горят.
– Ни шума, ни вибрации, кондиционер. Кофе, чай – пожалуйста. Все условия.
– Сколько кубов у тебя ковш?
– Не важно, любой карьер, любое количество техники – вы будете выполнять эту операцию?
– Да.
– И система будет управляться?
– Да. И можно находиться здесь даже, в Республике Беларусь.
– За тысячи километров можно управлять карьером.
– Приезжали из Казахстана. Сейчас Оренбургская область приезжает, генеральный директор «Оренбургские минералы». «Евраз» приезжает и многие другие компании.
– Вне зависимости от масштабов вы можете работать?
– Да. Мы показываем, что это не просто решение, которое где-то есть и про которое рассказывают. Это вот, приехали, берите – запаковали и продали. Это наш дополнительный экспортный потенциал, который мы можем предлагать на рынке. Опять же, мы понимаем: есть специфическая добыча урана, есть добыча, где глубоко и мало кислорода, где очень тяжелые условия для человека. Как раз таки эта технология применима в тех местах тяжелых. Когда были в Узбекистане, вы Шавкату Миромоновичу на выставке рассказывали про эту технологию. Мы прорабатываем для них комплексное решение по дизель-троллейвозу для узбекского рынка. И мы их привозим сюда, говорим: «Вот, все есть, смотрите».
– Я помню, показывали. Но я тогда не очень в это верил. Мы так быстро прошли этот пункт, и думаю: «Неужели?»
– Все реально, Александр Григорьевич. Полтора года прошло.
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