«Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду». Что Александр Лукашенко рассказал о трассе Кобрин-Гомель?

Новости Беларуси. 4 июня Александр Лукашенко посетил «Гранит» и пообщался с работниками предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Просьбу о реконструкции дороги Кобрин – Гомель едва ли быстро решить, но ускорения придать можно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эту дорогу – сейчас активно я интересуюсь иногда – мы проекты разрабатываем. Чего бы нам ни стоило, мы эту дорогу построим. Это будет как Брест – Москва, еще и лучше, трасса. Потому что та, которая существует – это же не дорога, это тропинка какая-то.

Я хочу, чтобы эта дорога была построена. Это важно для нас еще и потому, что мы перехватим потоки из Украины. Раньше по Украине шли потоки. Мы это южное направление из России перехватим, как Брест – Москва, перекинем туда, на запад. Это хорошие деньги. Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду.