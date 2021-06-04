«Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду». Что Александр Лукашенко рассказал о трассе Кобрин-Гомель?

Новости Беларуси. 4 июня Александр Лукашенко посетил «Гранит» и пообщался с работниками предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Просьбу о реконструкции дороги Кобрин – Гомель едва ли быстро решить, но ускорения придать можно.
Новости Беларуси. 4 июня Александр Лукашенко посетил «Гранит» и пообщался с работниками предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Просьбу о реконструкции дороги Кобрин – Гомель едва ли быстро решить, но ускорения придать можно.
Планируется ли реконструкция автодороги М10 Кобрин – Гомель?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эту дорогу – сейчас активно я интересуюсь иногда – мы проекты разрабатываем. Чего бы нам ни стоило, мы эту дорогу построим. Это будет как Брест – Москва, еще и лучше, трасса. Потому что та, которая существует – это же не дорога, это тропинка какая-то.
Я хочу, чтобы эта дорога была построена. Это важно для нас еще и потому, что мы перехватим потоки из Украины. Раньше по Украине шли потоки. Мы это южное направление из России перехватим, как Брест – Москва, перекинем туда, на запад. Это хорошие деньги. Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду.
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