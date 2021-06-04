Александр Лукашенко: мы очень легко отдаём свои рынки для других, а они барьеры нам выстраивают

Новости Беларуси. Взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках. Такое поручение глава государства дал 4 июня во время своей рабочей поездки в Брестскую область на заводе «Гранит» в Микашевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие работает в круглосуточном режиме. В год здесь производят более 15 миллионов тонн гранитного щебня. «Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области Первой точкой в маршруте Александра Лукашенко стал карьер. С высоты он напоминает гигантский амфитеатр площадью без малого 700 гектаров. Месторождение разрабатывается уже более 40 лет. Здесь главе государства доложили о показателях развития Лунинецкого района и Брестской области в целом, кроме того, шла речь и о работе самого завода.

Экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к поставкам также добавляют принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. Есть вопросы и с инвестиционными программами. Но глава государства нацеливает присутствующих не сидеть сложа руки. Об этом он еще раз говорил и на встрече с коллективом «Гранита». В то же время у сотрудников предприятия к Президенту было несколько вопросов. Они касались разных тем, к примеру, развития района. В частности, нехватки квалифицированных кадров: в санатории «Свитанок», что возле Микашевичей – проблема в получении лицензии на оказание медуслуг. Александр Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос.

Поинтересовались у Президента и затянувшейся реконструкцией дороги М10 Кобрин – Гомель. Глава государства пообещал, что проблемой специалисты займутся вплотную. Спрашивали у Александра Лукашенко и об импорте продукции у партнеров, которые ведут, того не скрывая, агрессивную политику против Беларуси.

Уважаемый Александр Григорьевич, существует такая парадоксальная проблема как импорт щебня к нам из Украины. Получается, они вводят против нас санкции, а мы покупаем у них щебень, которого у нас предостаточно. Могут ли в этом направлении быть приняты какие-либо управленческие решения?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень правильно все сказали. Правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры. Мы очень легко отдаем свои рынки для других. Они барьеры нам выстраивают, начиная от воздуха и заканчивая товарами, которые мы стараемся туда поставить, продать, а мы растопырились, как в народе говорят: давайте, везите. В ущерб своим. В общем, есть ряд мелких проблем, которые мы хорошо знаем и которые мы решим просто в ближайшее время.