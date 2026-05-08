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«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Таиланд до осени

08 мая 2026 06:24
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«Белавиа» приостанавливает полеты в Таиланд до осени. Причина – перебои авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Таиланд до осени-2

Последний рейс из Минска на Пхукет отправился накануне, специальный борт для возвращения белорусов – 17 мая. Туристы могут выбрать альтернативные направления: Китай, Вьетнам, Тунис, Египет или Турцию. Россия тем временем организовала 16 дополнительных рейсов между Москвой и тайскими курортами; пассажирам стоит уточнять возможность стыковки через Москву.

# Белавиа

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