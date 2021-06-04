Александр Лукашенко: в Беларуси диктатура и прочее, а в Саудовской Аравии? Тем не менее в обнимку американцы ходят

Новости Беларуси. 4 июня Александр Лукашенко посетил предприятие «Гранит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Конкуренция – тот самый двигатель прогресса. Что на МТЗ, что на БелАЗе, что на «Граните» это прекрасно понимают – вокруг много желающих отхватить хоть кусочек места под солнцем. Как только это осознаешь, причинно-следственные связи некоторых событий становятся очевидными.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый должен понимать, что просто не будет. Это обычная прежде всего конкуренция. Ну зачем вы на рынке, если Украина может в два раза больше произвести и продать? Та же Россия может продать и так далее. Такого производства в мире хватает, поэтому что касается вас – это конкуренция.
Что касается «Белавиа», ребят пытаются наказать ни за что. Почему? Потому что компания государственная, не частная, и вдруг работает лучше любой компании в мире. Как так может быть – какая-то там в Беларуси, и вдруг лучше? Есть ряд и других причин, но эта – главная: конкурент, надо убрать, мы будем сами перевозить людей. Lufthansa там, Ryanair этот и прочие, они же борются за рынок, особенно после этой бешеной болезни. Поэтому главное – это конкуренция, а все остальное – потом.
И диктатор тут, Президент не тот. Журналисты наши часто приводят пример американцам в пику. Ну, в Беларуси да, диктатура и прочее, а в Саудовской Аравии? А там что? Там не просто диктатура, шаг влево, шаг вправо… А тем не менее в обнимку американцы ходят. Почему? Потому что те сотни миллиардов долларов платят американцам, начиная от оружия и заканчивая какими-то технологическими разработками. Деньги.
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