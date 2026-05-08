В Лепельском районе перезахоронили останки не менее 358 военнопленных и мирных жителей

350 оборванных жизней и одно детское воспоминание, ставшее ключом к правде. В Лепельском районе предали земле останки мирных жителей и солдат – жертв нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захоронение стало одним из самых масштабных в регионе. Его удалось обнаружить благодаря свидетельству мальчика из Лепеля: в 1941 году ему было всего 10 лет, и он видел, как людей увозили на окраину города и расстреливали. Сам свидетель не дожил до этого дня, но его слова, бережно сохраненные краеведами, – часть уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Алина Стельмах, директор учреждения культуры «Лепельский районный краеведческий музей»:

Мы встречались с ветеранами, Леонид Замковский, он ветеран труда, в годы войны он был ребенком, он тоже видел, как расстреливали. Потом местные жители даже не так давно рассказывали, что жители деревни Зеленый Остров, когда там в деревне убили пару немцев, староста деревни погрузил, повез в немецкий гарнизон, приехали следом немцы, кто не успел сбежать, погнали в сторону Лепеля, и там мужчин где-то на перекрестке дорог расстреляли. Летом 2025 года на окраине Лепеля велись полевые работы. Поисковики извлекли из земли не только останки, но и вещественные доказательства преступлений нацистов: гильзы, фрагменты обуви, обручальное кольцо.