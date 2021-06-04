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Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?

04 июня 2021 20:26
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Новости Беларуси. 4 июня Александр Лукашенко посетил предприятие «Гранит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?-1

В 2020-м ситуацию с отгрузкой удалось вырулить исключительно за счет внутреннего рынка. Удастся ли в этом? Строительство в стране временно замедлилось, щебня нужно меньше. Россия защищает свой рынок и ввела нетарифные ограничения на поставку нашего сырья.

Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?-4

– Ну ввела, и что дальше? 
– По 300 тысяч квота. 
– И что, мы не работаем в этом направлении? 
– Работаем. 
– Значит, немедленно премьер-министру довести этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Ну и разбирайтесь с руководством завода здесь. Что все время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться. Какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?

Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?-7

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Понятно, что спрос на его продукцию – это наши инвестпроекты основные в республике. Инвестиции по Беларуси уменьшились на 12 %, естественно, сразу на 12 % упал спрос и на его товар внутри страны. Конечно, надо было найти какие-то экспортные ниши и попытаться заместить. Сейчас инвестиции потихоньку восстанавливаются, поэтому у него спрос тоже в последние недели начал расти. Но это внутренний рынок, постоянно на эти качели рассчитывать сложно.

Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Совершенно верно.

Дмитрий Крутой:
Надо попробовать найти внешние рынки.

Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?-13

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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