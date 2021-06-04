Президент Беларуси на «Граните»: какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?

Новости Беларуси. 4 июня Александр Лукашенко посетил предприятие «Гранит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020-м ситуацию с отгрузкой удалось вырулить исключительно за счет внутреннего рынка. Удастся ли в этом? Строительство в стране временно замедлилось, щебня нужно меньше. Россия защищает свой рынок и ввела нетарифные ограничения на поставку нашего сырья.

– Ну ввела, и что дальше?

– По 300 тысяч квота.

– И что, мы не работаем в этом направлении?

– Работаем.

– Значит, немедленно премьер-министру довести этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Ну и разбирайтесь с руководством завода здесь. Что все время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться. Какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию?

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Понятно, что спрос на его продукцию – это наши инвестпроекты основные в республике. Инвестиции по Беларуси уменьшились на 12 %, естественно, сразу на 12 % упал спрос и на его товар внутри страны. Конечно, надо было найти какие-то экспортные ниши и попытаться заместить. Сейчас инвестиции потихоньку восстанавливаются, поэтому у него спрос тоже в последние недели начал расти. Но это внутренний рынок, постоянно на эти качели рассчитывать сложно.