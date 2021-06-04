«Через два года». МТЗ анонсировал новые технологии дистанционного управления сельхозтехникой

Новости Беларуси. Развитие беспилотного транспорта – определенный тренд в белорусской, да и мировой промышленности. Экономить ресурс хотят и в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие беспилотного транспорта – определенный тренд в белорусской, да и мировой промышленности. Экономить ресурс хотят и в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно отметивший 75-летний юбилей Минский тракторный завод показал миру свой опытный образец. Его уже обкатали в поле, а сегодня показали главе государства. Трактор без кабины, зато с датчиками и антеннами. Один оператор сможет управлять целым парком таких.
Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:
Мы переходим к уровню 4. Это уже с базой, трактор сам добирается до поля, цепляет агрегат и выполняет технологические операции. К чему стремимся – уровень 5. Это полностью управление всей сельхозтехникой, включая сервис, на хозяйстве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда ты пятый уровень покажешь и на каком хозяйстве?
Виталий Вовк:
Я планирую это через два года реализовать.
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