«Через два года». МТЗ анонсировал новые технологии дистанционного управления сельхозтехникой

Новости Беларуси. Развитие беспилотного транспорта – определенный тренд в белорусской, да и мировой промышленности. Экономить ресурс хотят и в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно отметивший 75-летний юбилей Минский тракторный завод показал миру свой опытный образец. Его уже обкатали в поле, а сегодня показали главе государства. Трактор без кабины, зато с датчиками и антеннами. Один оператор сможет управлять целым парком таких.

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:

Мы переходим к уровню 4. Это уже с базой, трактор сам добирается до поля, цепляет агрегат и выполняет технологические операции. К чему стремимся – уровень 5. Это полностью управление всей сельхозтехникой, включая сервис, на хозяйстве.