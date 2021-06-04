Андрей Лазуткин: «Протасевичу было очень обидно. Он с этим жил и, безусловно, сейчас имеет шанс таким образом свести определённые счёты»

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ политолог Андрей Лазуткин. Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас основные мотив и тезис оппозиции – под пытками, под сывороткой правды и так далее. Это же бред. «Сегодня они говорят, что это некие показания, которые КГБ написало»

Андрей Лазуткин, политолог:

Этот человек не то что под пытками что-то рассказывает, он там прямо говорит: да, у меня есть мотив. То есть вся эта слава досталась конкретно Путило. И даже не коллективу этого Telegram-канала, а одному человеку, который якобы занимался финансовыми операциями только. Конечно, Протасевичу было очень обидно. Он с этим жил и, безусловно, сейчас имеет шанс таким образом свести определенные счеты. Если бы не было этого момента, конечно, было бы сложнее немножко его разговорить. Безусловно, сегодня они говорят, что это некие показания, которые КГБ написало, он их озвучил. Зачем КГБ придумывать, что кто-то из них живет там в хате, цитирую, с гнилыми полами? Это подробности, которые знает только он сам, это узкий круг людей. Конечно, все это добавляет такой достоверности, определенного антуража. Юрий Воскресенский: «Под пытками можно сказать одно слово, два слова, четыре слова. Но не четыре часа» Григорий Азаренок:

При этом прозвучала фигура. Мы знали, что у них есть закрытые чаты, где они все координируют, где Вячорка всем управляет. До этого было не известно, что там участвовал Артем Шрайбман, либеральный политолог. Почему мы уделяем ему внимание? Потому что Шрайбман, надо понимать, это TUT.BY. «В этом, по факту, состава преступления нет, понимаете? Люди типа Шрайбмана таким образом и работали» Андрей Лазуткин:

Что касается наших друзей типа Шрайбмана. Есть еще фактор Британии, скажем так. Британия там тоже активно присутствует, но на уровне такой определенной аналитики. Но если вы аналитик, Григорий, то тут работает уже корпоративная солидарность. Вам надо писать такие методички, такие докладные записки, которые подтверждают все время вашу необходимость.

Григорий Азаренок:

И сегодня британский МИД выразил очередную озабоченность, сказал, что нужно привлечь к ответственности авторов этого интервью. При этом съемки повешения Хусейна, съемка растерзанного Каддафи, съемки плачущего Брейвика их никак не смущают. А тут они испугались прям так сильно. Андрей Лазуткин:

Представьте, опять же. Вы сотрудник иностранной спецслужбы. Вы зовете, допустим, меня в гости, говорите, Андрей, давайте на нас работать. Я говорю: я не знаю госсекретов. Говорите: не надо госсекретов, вы будете заниматься абсолютно легальной деятельностью. Пишите свои статьи, пишите, собирайте какую-то открытую информацию, мы просто будем это читать. И даже все это можно публиковать. Мы не куда-то там кладем под ковер, пожалуйста, это все на любом сайте публикуйте, мы будем просто вам давать за это деньги. По сути, это агентурная работа. В этом, по факту, состава преступления нет, понимаете? Люди типа Шрайбмана таким образом и работали. Потому что они тоже соображают, что, наверное, если полезть под этот каток, то от вас останутся рожки да ножки. А так вот стоять сбоку и изображать из себя такого осведомленного человека. И даже не только осведомленного, но человека, который понимает ситуацию. Конечно, если ему в чате напишут, что будет через неделю, он может это красиво обыграть, что он сидел, додумывался и предсказал какие-то действия оппозиции. Но реально это сливы, контролируемые утечки тех же спецслужб. Ни у кого здесь нет иллюзии, что эти люди что-то знают, что-то понимают. Без этой военной организации они ничто. Психолог про интервью с Романом Протасевичем: «Нейтральность Марата Маркова помогает герою расслабиться и раскрыться» «Какая информация самая важная из того, что Протасевич наболтал, если брать международную обстановку?»

Григорий Азаренок:

Мы понимаем, что это очень чувствительный, мощный удар по центрам оппозиции. Понятно, что они будут отнекиваться, говорить про пытки, еще про что-то. У них там, я считаю, в денежном плену родители. Но что они будут делать дальше, какие будут предпринимать шаги? Андрей Лазуткин:

Как вы думаете, какая информация самая важная из того, что Протасевич наболтал, если брать международную обстановку? Это кусочек про заговор, участие Протасевича в этой комбинации, которая велась с учетом действий еще и наших спецслужб. Григорий Азаренок:

Кстати, Щегельский, в отличие от Вячорки и прочих, назвал Протасевича предателем, врагом. Они там с ним ругались, и, значит, он слабак, сломался.