Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы

Новости Беларуси. Месторождение «Ситницкое». Здесь пока нет марсианских пейзажей, зато есть беспилотные самосвалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технологии 5G в связке с БелАЗом. Прямо сейчас разрабатывают интеллектуальный карьер.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ»:

Здесь уже целый комплекс. Это не просто машина, управляемая программой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть там водителей нет? Сергей Никифорович:

Водителей нет. В погрузчике водителя нет, погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Здесь идет технологический процесс. Это уже не просто шоурум, здесь уже реальное маленькое, но производство.

Наблюдать за работой машин людям можно лишь с приличного расстояния. Подойти ближе чем на 70 метров не получится – датчики, запеленговав препятствие, остановят самосвал. В общем-то, во многом ради безопасности и задумывалась «безлюдная» технология добычи.