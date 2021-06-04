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Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы

04 июня 2021 21:03
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Новости Беларуси. Месторождение «Ситницкое». Здесь пока нет марсианских пейзажей, зато есть беспилотные самосвалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технологии 5G в связке с БелАЗом. Прямо сейчас разрабатывают интеллектуальный карьер.

Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы-1

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ»:
Здесь уже целый комплекс. Это не просто машина, управляемая программой.

Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
То есть там водителей нет?

Сергей Никифорович:
Водителей нет. В погрузчике водителя нет, погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Здесь идет технологический процесс. Это уже не просто шоурум, здесь уже реальное маленькое, но производство.

Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы-7

Наблюдать за работой машин людям можно лишь с приличного расстояния. Подойти ближе чем на 70 метров не получится – датчики, запеленговав препятствие, остановят самосвал. В общем-то, во многом ради безопасности и задумывалась «безлюдная» технология добычи.

Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы-10

Сергей Никифорович:
Людей в карьере вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы-беспилотники. Снижение себестоимости добычи до 10 %, увеличение производительности до 30 % – это за счет сокращения простоев, ремонта оборудования. Робот ездит как самый лучший оператор в забое. Их единицы, самых лучших, которые эффективно используют технику. Так будет ехать каждая машина. В ночную смену скорость остается прежней – это, опять-таки, эффективность бизнеса нашего потребителя. Таким образом на мировом рынке представляем высокотехнологичный, высокоинтеллектуальный белорусский продукт, за который не будет стыдно ни одному гражданину Республики Беларусь.

Гендиректор БелАЗа про интеллектуальный карьер: людей вообще не будет, только летает квадрокоптер и ездят роботы-13

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# БелАЗ # Экономика # Сергей Никифорович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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