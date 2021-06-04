Азарёнок: Протасевич рассказал то, что большинство и так уже понимало, но с достоверными фактами и неопровержимыми доказательствами

Новости Беларуси. Интервью Романа Протасевича обсудили в программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как же прав был наш Президент, как же он хорошо вас всех знает. Революции нет и не будет, так как нет революционеров. Вчера мы в этом убедились. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Начнем с интересного. Вот как змагары в чатиках старались оправдать своего героя.

Григорий Азаренок:

Уважаемые правоохранители, я очень прошу, покажите это Протасевичу. Пускай полюбуется на своих поклонников. Ну а теперь о реакции. Оставим в стороне жалкий и глупый бред про пытки, сыворотки правды, заградотряд с пулеметами и прочее. Вот что пишет абсолютно змагарский Telegram-канал из, скажем так, радикального крыла оппозиции.

Григорий Азаренок:

А в закрытых чатах, в которых мы тоже сидим, уверяю, и вовсе сказали «его нужно было убить раньше». В принципе, Протасевич рассказал то, что большинство и так уже понимало. Но с достоверными фактами и неопровержимыми доказательствами. Оппозиционная зарубежная тусовка – гадкий ядовитый змеиный грязный клубок. Когда он о них говорил, ведущему даже задавать вопросы не надо было. Лилось как песня. Мы давно знали, что вы все трусливые интриганы. Но самому себе отправлять анонимные угрозы, чтобы получить охрану, – это ниже всяческой низости. Не удивительно, что ваши западные хозяева начинают сливать эту грязь.

Григорий Азаренок:

Многое было понятно. То, что Вячорка руководит всеми помойными «телегами». То, что у них строжайше запрещена любая критика котлетной принцессы. То, что им нужно вытащить людей на улицу только для того, чтобы показать картинку своим кураторам и выклянчивать санкции. То, что эти санкции нужны лишь для обвала экономики, чтобы люди стали голодать. Тихановская и Вячорка хотят вашего голода, хотят, чтобы вам нечем было покормить детей. Но вот из нового – фигура Артема Шрайбмана. Этот «либеральный политолог» был консультантом бунта. Он давал советы. Он помогал в координации. Надо понимать, что это американский агент, эксперт центра Карнеги, выпускник лондонской школы. И мы помним: говорим Шрайбман – подразумеваем TUT.BY. Как же вовремя мы начали вычищать эту агентуру. Уверен, работа будет продолжена.