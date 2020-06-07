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Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале

07 июня 2020 18:20
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Новости Беларуси. Великой Троице предшествовала родительская суббота, когда принято вспоминать и молиться о наших предках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 6 июня во всех храмах в память об усопших зажигали свечи, в том числе и в Свято-Никольском монастыре в Могилеве. Сюда в субботу приехал Президент.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-1

Впрочем, говорили в этот день и о делах государственных. И о том, как преобразился город на Днепре, и о стратегии на юго-востоке региона. И о нашем пути в борьбе с коронавирусом. Но не только эту историю Александр Лукашенко называет пандемией. Еще как минимум три мировые проблемы сегодня разрослись до масштабов эпидемии. А вот какие нам нужны рецепты?

Обо всем по порядку Виктория Ходосок.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-4

Виктория Ходосок, корреспондент:
Не знаю, как вас, а меня Могилев, глядя как на картинку, впечатлил. Может, это летние краски сыграли на руку? Зелено, чисто, ухожено. Вот она, знаменитая 20-метрвая арка Могилева. Буквально рядышком во всю застройка района Казимировка. Здесь уже есть новая школа, строятся новые дома с французскими окнами. Ко всему еще и поликлиника. Со временем все меняется. Хорошо, что только в лучшую сторону. Планов на новое здесь хоть отбавляй.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-7

Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:
Мы выполнили ремонт всех путепроводов. Ряд социальных объектов построен у нас, школа на 1 200 мест. Очень много сделано. Выполнен ремонт родильного отделения, которое уже было в не очень хорошем состоянии. Современное оборудование там поставлено. Капитальный ремонт нашей площади Славы.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-10

Парк Подниколье, по сути, один из новых проектов Могилева. Нет, он еще не завершен. Но давайте по порядку. Что есть?

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-13

Виктория Ходосок:
Сложно представить, что еще несколько лет назад здесь были настоящие джунгли – так говорят сами местные. Сегодня на площадке в более чем 90 гектаров ухоженный парк с фонтанами, аллеями, площадкой для ЗОЖников, свадебной фотозоной. Это один из пунктов большого плана благоустройства Могилева.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-16

Идею в свое время предложил Президент, а потом над ней трудились всем Могилевом. Сейчас, как говорят проектировщики, освоено 93 гектара, продумали еще 31. Место популярное, даже днем людей здесь немало. Устраивают долгожданные солнечные фотосессии, катаются на велосипедах (кстати, проложили уже три километра дорожки), дети балуются на площадке. А кто-то устраивает себе настоящую физнагрузку на Вечном спуске: больше 200 ступенек – это вам не для ленивых.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-19

Владимир Скачек:
Мы планируем павильон для катания на коньках с полимерным покрытием, туристическо-ресторанный комплекс на берегу Днепра, террасу, которая будет над Днепром, амфитеатр, парк аттракционов.

Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

Вера приводит в храм людей с открытым сердцем. На утренней службе в монастыре было многолюдно. Большинство осталось на встречу с Президентом, а Александр Лукашенко в общении никогда не отказывает. Вот и здесь говорили просто о простом – о благоустройстве Могилева и о жизни в городе и регионе.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-22

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Еще Президент рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Могилевом. Начал не сам, его об этом спросили.

Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено

Но это не все, чем Могилев по-хорошему удивляет.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-25

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете

В университете глава государства пообщался с активом региона о большой политике, мировых проблемах из-за коронавируса. Нас критиковали и сейчас это продолжают делать, мол, белорусы пошли по какому-то не тому пути.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-28

Но он наш. Мы не закрывались от соседей, не останавливали производства, провели посевную. Потому что понимали, что жизнь так или иначе наладится. А выходить из ситуации, закрывшись, в плане экономики будет нелегко.

Александр Лукашенко: «Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная»

Понятно, что в непростых условиях: жесткую игру затеяли и в информационном пространстве. Каждому надо высказаться. Здесь все надо делить на правду и неправду.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-31

Напрашивается лишь одна мысль: каждый на своем месте должен выполнять свое дело качественно.

Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»

Сохранить нужно крупные предприятия: речь и про рабочие места, и про экспорт, и про обеспеченность внутреннего рынка. Внимание Могилевской области направлено прежде всего на промышленность. По поручению Президента в свое время была принята программа по развитию юго-восточных регионов области. Выделены деньги.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-34

Земли надо привести в порядок, это задача номер один для местной власти. Леониду Зайцу это точно под силу, способности свои губернатор уже показал, это оценили. Да и трудится он не положенные восемь часов, как многие, а начинает день чуть ли не с восходом солнца.

Президент Беларуси: «Если мы придём к людям чего-то просить, а не выплатим им зарплату, мы просто будем негодяями»

Этот рабочий визит получился довольно насыщенными. Успели поговорить, кажется, обо всем: о людях, о детях, о будущем, о проблемах в настоящем, об осуждениях со стороны.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале-37

Но есть одно «но». Сколько бы ни говорили, ни критиковали – это наша история, наша жизнь и наш путь, который пройти вместе будет гораздо легче и эффективнее.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Скачек # Виктория Ходосок # Фотофакт

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