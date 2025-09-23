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Индонезия планирует перенести столицу в Нусантару к 2028 году

23 сентября 2025 10:36
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Индонезия перенесет столицу страны в другой город. К 2028 году все госучреждения должны переехать из Джакарты в Нусантару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже идет строительство соответствующих зданий, создание необходимой инфраструктуры.

Индонезия планирует перенести столицу в Нусантару к 2028 году-2

Решение было объявлено шесть лет назад, но из-за пандемии проект был заморожен. Новый город должен решить такие проблемы, как перенаселенность, пробки, загрязнение и проседание грунта Джакарты. На возведение мегаполиса на острове Калимантан выделили почти 32 миллиарда долларов.

Беларусь и Индонезия договорились о поставках сельхозтехники, удобрений и продуктов.

# Международная политика

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