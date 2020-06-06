Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот

Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде. Говорят просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе. А еще и о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Должен вам сказать, коль уж эту тему поднял, чтобы было абсолютно честно и откровенно: я радовался, получая информацию утром и вечером – Наталья Ивановна знает – я радовался за могилевчан. Они почти не болели. Но я-то понимал вместе с врачами, что Могилев позже всех вступил в эту эпопею и что все равно сия беда их не минет.

Но Могилев в этом плане в хорошем смысле отставал. И я думал: неужели пронесет? У вас был небольшой прирост заболеваемости. Но что положительно, что вы в этот последний период в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот. Поэтому повезло могилевчанам в том плане, что даже если есть заболеваемость, то это уже в легкой форме, нет тех тяжелых, которые были в Витебске, в Минске в самом начале.

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Мы избрали именно такой путь, не путь изоляции, а путь обращения к людям. Чтобы старики не особо высовывались, особенно когда холодно было, на улицу. А если надо, вышли, подышали. Дышать надо обязательно. Мы должны красиво пройти этот период и победить.