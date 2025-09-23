Въезда в ЕС ожидают около 2 тысяч грузовиков

Около 2 тысяч фур ожидают въезда в Евросоюз через латвийский и литовские погранпункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контрольные органы сопредельных стран продолжают выполнять минимальные показатели.

Так, за сутки через пункт пропуска «Шальчининкай» проследовали только 33 % большегрузов от нормы, через «Мядининкае» – 15 %. На литовском направлении в очереди все еще остаются более 1 200 грузовиков. Аналогичная ситуация и на латвийском направлении: за 24 часа оформлен 41 % от нормы. Очередь на въезд – порядка 630 фур. Напомним, 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Теперь в ЕС наземным путем можно попасть лишь через два литовских пункта пропуска и один латвийский. При этом сопредельная сторона не предприняла никаких мер, чтобы сократить ожидание на границе.