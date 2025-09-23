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Въезда в ЕС ожидают около 2 тысяч грузовиков

23 сентября 2025 10:37
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Около 2 тысяч фур ожидают въезда в Евросоюз через латвийский и литовские погранпункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контрольные органы сопредельных стран продолжают выполнять минимальные показатели.

Въезда в ЕС ожидают около 2 тысяч грузовиков-2

Так, за сутки через пункт пропуска «Шальчининкай» проследовали только 33 % большегрузов от нормы, через «Мядининкае» – 15 %. На литовском направлении в очереди все еще остаются более 1 200 грузовиков. Аналогичная ситуация и на латвийском направлении: за 24 часа оформлен 41 % от нормы. Очередь на въезд – порядка 630 фур. Напомним, 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Теперь в ЕС наземным путем можно попасть лишь через два литовских пункта пропуска и один латвийский. При этом сопредельная сторона не предприняла никаких мер, чтобы сократить ожидание на границе.

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы.

# Международная политика # Государственная граница Беларуси # Граница

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