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Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались

06 июня 2020 16:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возьмите, посмотрите по смертности. Мной было дано жестокое указание: всех обратившихся на КТ. Мы за это время закупили десятки этих аппаратов, и там, где нужно было, мы их установили. Сейчас даже в Минске, где больше наплыв, в поликлиниках устанавливаем КТ, чтобы люди не бродили по городу и не ходили в больницу.

Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались-4

Врачи уже молодцы наши, научились. Они видят на КТ – может, тут есть врачи, которые понимают в этом? – обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались. Вот это правильный показатель, и мы можем смело эти показатели сегодня опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился с этой заразой.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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