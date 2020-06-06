Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возьмите, посмотрите по смертности. Мной было дано жестокое указание: всех обратившихся на КТ. Мы за это время закупили десятки этих аппаратов, и там, где нужно было, мы их установили. Сейчас даже в Минске, где больше наплыв, в поликлиниках устанавливаем КТ, чтобы люди не бродили по городу и не ходили в больницу.