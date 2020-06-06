Александр Лукашенко: «Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная»

Новости Беларуси. Несмотря на критику, которая не единожды звучала в адрес выбранного Беларусью пути в борьбе с коронавирусом, наша стратегия уже показала и доказала свою состоятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифры объективнее, чем любые якобы экспертные мнения со стороны. Отличие от других стран лишь в том, что мы действовали адекватно ситуации, точечно локализуя проблему. Расслабляться, конечно, рано, но первые результаты внушают оптимизм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией. Меня сейчас критикуют: вот, тут он нищий, обнищали, страна такая, поэтому выбрали не тот путь. А я задаю вопрос: а в чем не тот путь? В чем мы отличаемся от других? Только в том, что я вас не закрыл в однокомнатной, двухкомнатной квартире. Но я уже говорил: это не проблема. Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена и с которой, к сожалению, наверное, мы будем жить еще долгое время. И я прошу это иметь в виду, если искренне и честно.

А могилевчанам, несмотря на то, что вирулентность этого вируса ослабла, быть очень аккуратными, очень осторожными и беречь стариков. Не расслабляйтесь, ни в коем случае не расслабляйтесь. Лучше поберегите себя, но умно, не закрываясь где-то в углу, больше будьте на свежем воздухе.

Потому что ситуация у нас нормальная, ситуация управляемая. И страна у нас управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры и принимать эти крайние решения. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств у нас предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни.

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