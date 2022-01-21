Александр Лукашенко: надо уже отменять эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми

К сожалению, ни инфопандемия, ни пандемия COVID-19 из нашей жизни не исчезли. Меняются только штаммы. Сейчас с гордо поднятой головой шагает новомодный «омикрон», который хотя и говорят, что более заразный, но едва ли отличим от привычных сезонных болезней. Сильные мира сего поговаривают о скором завершении мирового коронакризиса, аккурат к лету.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я наблюдаю – в мире кто что говорит по поводу ковида. Один то ли американский, то ли западный специалист – не я, а специалист – заявил: слушайте, ну если «омикрон» такой легкий вирус, давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас. С моей точки зрения – идеальное предложение.

Я хочу сказать вот этим всем жуликам международным: ну хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже государство, бюджет, мы больше 2 миллиардов долларов потратили. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Они уже нас готовят – возовцы и прочие, что к лету уже отменят пандемию. Ну надо уже отменять. Хватит уже, поиздевались над людьми. Молодым людям и переживать нечего.

Сейчас мы, занимаясь лечением людей, лечим ковид. Я сейчас перешел к контролю смертей, только смертей. Смертность, смертность, смертность... Проанализировали вот за эти два года с лишним – положили на стол данные. 75-80 % смертей – это старики. Больше 70-75 лет и старше 75 % погибают. Всех остальных – 25 %. Детишек – редкость. Поэтому молодым людям не надо переживать. Надо правильно жить, не болейте.

– И вы тоже.