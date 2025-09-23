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Поляки боятся открывать бизнес из-за непредсказуемой государственной политики

23 сентября 2025 10:34
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Польский бизнес буквально задыхается под гнетом непредсказуемой государственной политики. У граждан пропадает желание открывать свое дело. К такому выводу пришло крупнейшее агентство по исследованию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки боятся открывать бизнес из-за непредсказуемой государственной политики-2

Так, лишь 3 % поляков планируют начать работать на себя в ближайшие три года. Это самый низкий показатель среди 51 страны, принявшей участие в опросе. Предприниматели говорят о том, что старт бизнеса осложняют непростая система налогообложения, бюрократические проволочки и низкая рентабельность. В исследовании отмечается, что проблема характерна не только для Польши, но и для других стран Евросоюза.

Опрос: польское правосудие теряет доверие. Подробности здесь.

# Международная политика

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