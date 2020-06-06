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«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад

06 июня 2020 18:21
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Новости Беларуси. Пройти мимо толпы, которая собралась у Свято-Никольского монастыря, Президент не мог. Собрались десятки людей – все те, кто знал о его приезде в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад-1

Говорили просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе, а еще о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам, вам и мне, вернется сторицей. Молодцы могилевчане, многое сделали. Настало время, мы возродили Брест и многое сделали для Могилева. Но еще не все. Некоторые решения мы приняли здесь по дополнительному финансированию строительства некоторых объектов.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад-7

Вплоть до того, что здесь территорию напротив матушка забирает. Высадим там современные красивые деревья. Не такие деревья, яблони, это уже нам не подходит, потому что как яблоки снять с такой яблони? Они должны быть невысокими. Вот такой сад напротив высадим.

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Матушка взяла обязательство, что она вместе с вами будет смотреть этот сад. Пригласите – и я приеду, когда будете собирать урожай, поможем это сделать.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад-10

Еще раз спасибо, что вы пришли. Не загоняли вас специально сюда? А то завтра опять в этих, знаете где, напишут, что не так. Ну, пускай пишут. Мы же должны были с вами как с земляками встретиться.

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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