«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад

Новости Беларуси. Пройти мимо толпы, которая собралась у Свято-Никольского монастыря, Президент не мог. Собрались десятки людей – все те, кто знал о его приезде в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе, а еще о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам, вам и мне, вернется сторицей. Молодцы могилевчане, многое сделали. Настало время, мы возродили Брест и многое сделали для Могилева. Но еще не все. Некоторые решения мы приняли здесь по дополнительному финансированию строительства некоторых объектов.

Вплоть до того, что здесь территорию напротив матушка забирает. Высадим там современные красивые деревья. Не такие деревья, яблони, это уже нам не подходит, потому что как яблоки снять с такой яблони? Они должны быть невысокими. Вот такой сад напротив высадим.

Матушка взяла обязательство, что она вместе с вами будет смотреть этот сад. Пригласите – и я приеду, когда будете собирать урожай, поможем это сделать.