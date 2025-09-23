В Минске прошло селекторное совещание Министерства юстиции

Совершенствование системы нотариата в Беларуси: от удаленных механизмов работы до дополнительных услуг. Как выполняется поручение Президента, обсудили 23 сентября на выездном селекторном совещании с участием министра юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из проблем – очереди. Нередко люди жалуются, что даже за простыми процедурами в ожидании приходится проводить немало времени. Решение найдено – в Положение о Минюсте внесли изменения, регламентирующие время совершения нотариальных действий. Ведется работа и по внедрению новых технологий. Многие процедуры можно совершить удаленно. Таким механизмом уже успешно пользуются крупные предприниматели и предприятия. Кроме того, нотариусы регулярно выезжают в небольшие населенные пункты, где не хватает специалистов.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

В настоящее время Министерством юстиции во взаимодействии с сотовыми операторами, банками, лизинговыми компаниями внедряются механизмы удаленного совершения исполнительных надписей нотариусами и в цифровом виде направления их для исполнения. Также наличие в отдельных населенных пунктах очередей для того, чтобы попасть к нотариусу. Это недопустимо.

К слову, сейчас в стране трудятся около 800 нотариусов. В ближайшее время ожидают еще 50 молодых специалистов. Главный ориентир – на совершенствование деятельности. В приоритете – цифровизация и сокращение бумажного документооборота.