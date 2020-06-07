Прямой эфир

Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

07 июня 2020 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда перед операцией сложной есть какие-то традиции или какое-то суеверие?

Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Помню, я всегда надевал перчатку сначала левую.

Вадим Щеглов:
Почему левую?

Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки-1

Вацлав Янушко:
Мой учитель, когда я пришёл молодым хирургом во 2-ую клинику, и мне сказал мой бывший заведующий – впоследствии я уже стал заведующим вместо него – Алексей Александрович Конопелько, он говорит: «Надо сначала левую руку одевать». Медсестра даёт перчатку – ты одеваешь. И я уже впоследствии… Это настолько… Я когда пришёл в 4-ую клинику, к правой руке поднесла медсестра перчатку. Я сказал: «Левую». И каждая медсестра впоследствии знает хирурга – определённые какие-то моменты, и дальше мне уже всегда сначала левую руку одевали.

# Врачи Беларуси # общество # Вацлав Янушко # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах
07 июня 2020 17:37

Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах

В Минске задержаны участники и организаторы несанкционированного митинга
07 июня 2020 17:21

В Минске задержаны участники и организаторы несанкционированного митинга

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете
07 июня 2020 17:09

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете