Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда перед операцией сложной есть какие-то традиции или какое-то суеверие?
Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Помню, я всегда надевал перчатку сначала левую.
Вадим Щеглов:
Почему левую?
Вацлав Янушко:
Мой учитель, когда я пришёл молодым хирургом во 2-ую клинику, и мне сказал мой бывший заведующий – впоследствии я уже стал заведующим вместо него – Алексей Александрович Конопелько, он говорит: «Надо сначала левую руку одевать». Медсестра даёт перчатку – ты одеваешь. И я уже впоследствии… Это настолько… Я когда пришёл в 4-ую клинику, к правой руке поднесла медсестра перчатку. Я сказал: «Левую». И каждая медсестра впоследствии знает хирурга – определённые какие-то моменты, и дальше мне уже всегда сначала левую руку одевали.