Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда перед операцией сложной есть какие-то традиции или какое-то суеверие?

Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Помню, я всегда надевал перчатку сначала левую.

Вадим Щеглов:

Почему левую?