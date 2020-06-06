Александр Лукашенко: маску на улице я вам не советую носить. Вы себе заразу туда забросите и будете её держать

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде.
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Говорят просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе. А еще и о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, – в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну лучше в храм приходите.
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