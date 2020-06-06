Александр Лукашенко: маску на улице я вам не советую носить. Вы себе заразу туда забросите и будете её держать

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад

Говорят просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе. А еще и о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.