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Александр Лукашенко: маску на улице я вам не советую носить. Вы себе заразу туда забросите и будете её держать

06 июня 2020 18:16
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Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: маску на улице я вам не советую носить. Вы себе заразу туда забросите и будете её держать-1

Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде.

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Говорят просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе. А еще и о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.

Александр Лукашенко: маску на улице я вам не советую носить. Вы себе заразу туда забросите и будете её держать-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, – в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну лучше в храм приходите.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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