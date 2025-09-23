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В Беларуси создают грузовик с водородной установкой

23 сентября 2025 10:56
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В тренде мировых тенденций. В Беларуси создают автомобиль с водородной установкой. Образец на базе грузовика представят в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработкой уникального транспорта занимается объединенный институт машиностроения НАН Беларуси.

В Беларуси создают грузовик с водородной установкой-2

Уже заключены соглашения с предприятиями по выпуску водородных энергетических установок. На их основе и будет создаваться грузовик. Такой транспорт – совершенно новое направление. Принцип работы водородного двигателя заключается в том, что при взаимодействии водорода и кислорода вырабатывается электроэнергия. В перспективе разработка может заменить электротранспорт.

В Беларуси создают грузовик с водородной установкой-4

Александр Белевич, заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Чисто батарейные автомобили безальтернативны, условно говоря. Если мы на большие расстояния выходим, то водород считается наиболее перспективным направлением. По шуму он как электромобиль. Он не шумит, там нет вращающихся дополнительных частей. Там стоит электрохимический генератор. Это фактически химическая реакция, где из водорода извлекается электричество.

Еще одно из инновационных направлений развития отечественного машиностроения – создание беспилотного транспорта. Пример уже есть: совместная разработка НАН Беларуси и МТЗ. Образец беспилотного трактора планируют запустить в серийное производство.

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошел крупнейший фестиваль от НАН.

# Александр Белевич # НАН Беларуси

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